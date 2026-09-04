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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (16:08 IST)

फैमिली ड्रामा छोड़ अब भक्ति के रंग में रंगे करण जौहर, 'राधा कृष्ण' की अमर कहानी पर बनाएंगे भव्य पौराणिक फिल्म!

Karan Johar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (16:11 IST)
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भारतीय सिनेमा में दशकों तक मॉडर्न लव स्टोरीज, हाई-वोल्टेज फैमिली ड्रामा और भव्य गानों के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले अब भारतीय धर्मग्रंथों की सबसे खूबसूरत और पावन गाथा—'राधा और कृष्ण' की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी की जा रही है।  
 
पिंकविला की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महाकाय और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम ‘राधा कृष्ण’ तय किया गया है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में है। करण जौहर का यह कदम उनके तीन दशक लंबे करियर का सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है।  
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि करण जौहर लंबे समय से राधा-कृष्ण की पौराणिक पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाना चाहते थे। हालांकि, भारतीय संस्कृति की इस बेहद संवेदनशील और पूजनीय कहानी के साथ कोई जल्दबाजी करने के बजाय वह एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश में थे, जो इसके साथ पूरा न्याय कर सके।  
 
अब माना जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस को आखिरकार वह जादुई पटकथा मिल गई है, जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। फिल्म में सिर्फ प्रेम कहानी ही नहीं, बल्कि भावनाओं, त्याग, ड्रामा और ट्रेजेडी का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा।  
 
कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक का सफर  
फिल्म का मुख्य भावनात्मक केंद्र भले ही राधा और कृष्ण का निश्छल और अमर प्रेम होगा, लेकिन कहानी का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक के पूरे महागाथा वाले सफर को दर्शाया जाएगा। यानी दर्शकों को पर्दे पर न केवल अलौकिक प्रेम रस मिलेगा, बल्कि एक भव्य फैंटेसी-एक्शन और पौराणिक ड्रामा का सिनेमाई अनुभव भी प्राप्त होगा।  
साउथ के इस हिट डायरेक्टर के हाथों में कमान  
धर्मा प्रोडक्शंस ने इस विजनरी प्रोजेक्ट को लिखने और निर्देशित करने की जिम्मेदारी साउथ सिनेमा के प्रतिभावान डायरेक्टर सचिन रवि को सौंपी है। सचिन रवि ने साल 2019 में कन्नड़ सिनेमा में रक्षित शेट्टी स्टारर फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म 'अवने श्रीमन्नारायण' से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, जो एक स्लीपर हिट साबित हुई थी। 
 
भव्य विजुअल्स और वीएफएक्स पर पानी की तरह बहेगा पैसा
करण जौहर इस कहानी को किसी साधारण कैनवास पर पेश नहीं करना चाहते। इसे एक 'टेंटपोल डिवाइन एपिक' यानी मेगा बजट सिनेमाई अनुभव के रूप में प्लान किया जा रहा है। कृष्ण की दिव्य दुनिया, द्वापर युग का माहौल, भव्य महल और वृंदावन के मनमोहक दृश्यों को जीवंत करने के लिए मेकर्स आधुनिक वीएफएक्स तकनीक और विशाल सेट्स का सहारा लेंगे। हालांकि, फिल्म के आधिकारिक बजट और फ्लोर पर जाने की तारीख को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।  
 
राधा और कृष्ण के रूप में कौन आएगा नजर? सस्पेंस बरकरार  
बॉलीवुड के गलियारों में सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि इस दिव्य प्रेम गाथा में राधा और कृष्ण का मुख्य किरदार कौन निभाएगा? करण जौहर और उनकी टीम ने कास्टिंग की जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखा है। माना जा रहा है कि मेकर्स इन मुख्य भूमिकाओं के लिए देश भर में बड़े स्तर पर स्टार्स की तलाश कर रहे हैं। 
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