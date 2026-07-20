देहरादून कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस के साथ कथित बदसलूकी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

मशहूर पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलस इन दिनों अपने म्यूजिकल टूर को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दिल्ली में कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन ने फैंस को अपने मंगेतर से मिलवाया था। अब जैस्मिन अपने देहरादून कॉन्सर्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई है। लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया गाना या शानदार परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक बेहद झकझोर देने वाली घटना है।

देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन के साथ हुई कथित बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद फैंस और आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सेलिब्रिटी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

Jasmine Sandlas was subjected to non-consensual touching by fans in Dehradun during post-performance greetings. She must descend safely, but crowds need to respect personal boundaries. Time for better event etiquette.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ pic.twitter.com/3xbyz3SzjQ — priest king (@AnkitYadavd0g1) July 18, 2026

लाइव शो के बाद हुई शर्मनाक हरकत

हाल ही में जैस्मिन सैंडलस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक लाइव शो के लिए पहुंची थीं। इस कॉन्सर्ट में उनकी एक झलक पाने और लाइव सुनने के लिए हजारों की संख्या में फैंस की भारी भीड़ उमड़ी थी। स्टेज पर आते ही जैस्मिन ने अपने सुपरहिट गानों जैसे कि 'सिप सिप', 'शरारत' और 'लावान' से समां बांध दिया। पूरा ग्राउंड उनके गानों पर झूम रहा था।

परेशानी तब शुरू हुई जब शो खत्म होने के बाद जैस्मिन ने अपने फैंस के प्रति आभार जताने का फैसला किया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रंट रो में खड़े फैंस जैस्मिन का हौसला बढ़ा रहे थे, उनके लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे और उन्हें गुलाब के फूल दे रहे थे। अपने चाहने वालों के इस प्यार को देखकर जैस्मिन स्टेज से थोड़ा नीचे उतरीं ताकि वे गुलाब स्वीकार कर सकें और फैंस से हाथ मिला सकें।

इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सीमाएं लांघ दीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथ मिलाने के बहाने भीड़ में से किसी ने सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसके बाद वहां स्थिति काफी असहज हो गई और सुरक्षाकर्मियों को तुरंत दखल देना पड़ा।

इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि कलाकारों के प्रति जनता का यह व्यवहार बेहद निंदनीय है। फैंस का मानना है कि किसी भी फीमेल आर्टिस्ट के साथ इस तरह का व्यवहार उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

इस मामले में अभी तक जैस्मिन सैंडलस या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन इंटरनेट पर लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स में सुरक्षा बैरिकेडिंग और महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी कलाकार को ऐसी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।