मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअब के बाद इस हसीना संग जुड़ा अर्जुन कपूर का नाम, जानिए कौन हैं साहिबा बाली?

बॉलीवुड के 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' अर्जुन कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप के बाद फैंस लगातार यह कयास लगा रहे थे कि अर्जुन की जिंदगी में किसकी एंट्री होने वाली है। अब सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है।

हाल ही में लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान अर्जुन कपूर को मशहूर कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस साहिबा बाली के साथ देखा गया। जैसे ही दोनों की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर सामने आए, वैसे ही नेटिजन्स ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए।

Congratulations to Sahiba Bali and Arjun Kapoor. pic.twitter.com/hz7d478D0f — Silly Point (@FarziCricketer) July 19, 2026

लंदन के स्टेडियम से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें अर्जुन कपूर और साहिबा बाली एक-दूसरे के साथ बेहद कम्फर्टेबल नजर आ रहे हैं। दोनों मैच का लुत्फ उठाते और बातचीत करते दिखे। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के कपड़ों का रंग भी काफी मिलता-जुलता था, जिसे फैंस ने 'कपल ट्विनिंग' का नाम दे दिया।

बर्थडे पोस्ट से शुरू हुआ था हिंट!

यह पहली बार नहीं है जब अर्जुन और साहिबा का नाम साथ जुड़ा हो। हाल ही में अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर साहिबा बाली की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने सबका ध्यान खींचा था। साहिबा ने अर्जुन की एक तस्वीर शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा था— "सबके बेस्टी को हैप्पी बर्थडे। अब वजन कम करना बंद करो और केक खाओ।"

इस पर अर्जुन कपूर का रिप्लाई और भी मजेदार था। उन्होंने लिखा था— "तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं।" इस फ्लर्टेशियस और दोस्ताना बातचीत के बाद से ही फैंस की नजरें इस जोड़ी पर टिकी हुई थीं और लॉर्ड्स की तस्वीरों ने इस आग में घी का काम किया है।

अफवाहों पर साहिबा बाली ने खुद लगाया विराम

जैसे ही डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ा, साहिबा बाली ने बिना वक्त गंवाए खुद ही इस पर से पर्दा उठा दिया। साहिबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अर्जुन कपूर के साथ उसी स्टेडियम की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक बेहद मजेदार और सीधा कैप्शन लिखा, "Don't believe everything pt 2" (हर बात पर विश्वास मत करिए, भाग 2)

साहिबा के इस चुटीले अंदाज ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर चल रही डेटिंग की खबरें महज अफवाह हैं और दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं जो एक ग्रुप के साथ मैच देखने गए थे।

बता दें कि अर्जुन कपूर का नाम लंबे समय तक मलाइका अरोड़ा के साथ जुड़ा रहा। दोनों ने साल 2018 में डेटिंग शुरू की थी। उम्र के फासले को लेकर अक्सर उन्हें ट्रोल भी किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया। हालांकि, साल 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया।

कौन हैं साहिबा बाली?

अर्जुन कपूर के साथ नाम जुड़ने के बाद हर कोई गूगल पर साहिबा बाली के बारे में सर्च कर रहा है। आपको बता दें कि साहिबा सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, बल्कि उनका एक शानदार एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है। साहिबा बाली मूल रूप से एक कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम चली गईं।

एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले साहिबा कॉर्पोरेट सेक्टर का एक जाना-माना नाम थीं। उन्होंने फूड डिलीवरी जायंट 'जोमैटो' के साथ बतौर मार्केटर काम किया। वहां उन्होंने कई बड़े ब्रांडिंग और डिजिटल कैंपेन्स को लीड किया, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया की गहरी समझ मिली।

साहिबा का एक्टिंग में आना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जब वे लंदन में पढ़ रही थीं, तब मशहूर फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने उन्हें एक ऑडिशन के लिए इन्वाइट किया। साहिबा ने फिल्म 'लैला मजनू' में लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था, हालांकि बाद में वह रोल तृप्ति डिमरी को मिल गया। लेकिन साहिबा की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें फिल्म में मुख्य किरदार की बहन का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।

इसके बाद साहिबा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' (2019) में 'आबिदा' के किरदार में नजर आईं। हाल ही में उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में एक पत्रकार की भूमिका में भी देखा गया था। इसके अलावा 'फिल्टरकॉपी' के वीडियो और ब्रांड कोलैबोरेशन्स के जरिए वे घर-घर में एक लोकप्रिय चेहरा बन चुकी हैं।