'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, चौथे हफ्ते में 6337% की ग्रोथ, आंकड़े कर देंगे हैरान

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस फिल्म की शुरुआत बेहद मामूली रही थी, उसने चौथे हफ्ते में ऐसा पलटवार किया है कि उसके आंकड़े देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। फिल्म ने चौथे हफ्ते में पहले हफ्ते के मुकाबले 6337% की ग्रोथ दर्ज की है। यही असाधारण सफर इसे बॉक्स ऑफिस की एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बना रहा है।

'हनुमान अंश' की कमाई का ट्रेंड बेहद दिलचस्प रहा है। पहले हफ्ते में फिल्म ने सिर्फ 90 लाख रुपये का कारोबार किया था। दूसरे हफ्ते में भी कमाई 46 लाख रुपये रही। लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने अचानक रफ्तार पकड़ ली और 9.96 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

असल धमाका चौथे हफ्ते में देखने को मिला। फिल्म ने चौथे हफ्ते तक कुल 69.25 करोड़ रुपये की कमाई की। सप्ताह के दौरान शुक्रवार को 6.19 करोड़, शनिवार को 9.21 करोड़, रविवार को 11.96 करोड़, सोमवार को 4.97 करोड़, मंगलवार को 8.04 करोड़, बुधवार को 7.11 करोड़ और गुरुवार को 10.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

इस असाधारण ग्रोथ की तुलना 1975 में रिलीज हुई ‘जय संतोषी मां’ के बॉक्स ऑफिस सफर से की जा रही है। उस दौर में इस फिल्म ने दर्शकों के बीच ऐसा क्रेज पैदा किया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। ‘हनुमान अंश’ के मौजूदा ट्रेंड में भी कुछ ऐसी ही बात नजर आ रही है।

दिलचस्प बात यह है कि अब ‘मिर्जापुर द मूवी’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसे शानदार शुरुआत मिली है। इसके बावजूद ‘हनुमान अंश’ ने दर्शकों के बीच अपनी पकड़ कायम रखी है। नई फिल्म की चुनौती के बीच भी ‘हनुमान अंश’ अपनी ऑडियंस का हिस्सा बनाए रखने में कामयाब है।

फिल्म की अब तक की कुल कमाई 69.25 करोड़ रुपये नेट पहुंच चुकी है। हालांकि, वीकेंड के आंकड़ों में संशोधन किया गया है और अंतिम आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी या कमी संभव है।

हनुमान अंश का हफ्तेवार कलेक्शन: