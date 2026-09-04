खुशी कपूर का नया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बांद्रा वेस्ट में खरीदा 1 RK फ्लैट, जानिए कितने लाख में हुई डील

फिल्म निर्माता बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में शुमार बांद्रा वेस्ट में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा एनालिटिक्स फर्म CRE Matrix के दस्तावेजों के अनुसार, खुशी कपूर ने 1 सितंबर 2026 को इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है।

बांद्रा वेस्ट की 25वीं रोड पर स्थित 'समतादीप बिल्डिंग' में खरीदा गया यह 1 RK अपार्टमेंट कुल 180 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है, जबकि इसका बिल्ट-अप एरिया 216 स्क्वायर फीट है।

पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, खुशी कपूर ने यह फ्लैट फारूक चागला नाम के व्यक्ति से खरीदा है। इस अपार्टमेंट की कीमत 63 लाख रुपए हैं। इसके लिए खुशी ने 3.15 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है। यह संपत्ति इलाके के आधिकारिक रेडी-रेकनर मूल्य से थोड़ी अधिक दर पर खरीदी गई है।

बांद्रा वेस्ट ही क्यों है बॉलीवुड सितारों की पहली पसंद?

मुंबई का बांद्रा वेस्ट और खासकर पाली हिल इलाका दशकों से फिल्मी हस्तियों और उद्योगपतियों का पसंदीदा रिहायशी ठिकाना रहा है। अंधेरी, जुहू, वर्सोवा और गोरेगांव फिल्म सिटी जैसे बड़े शूटिंग हब बांद्रा से बेहद पास हैं। प्रीमियम लाइफस्टाइल, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह इलाका मुंबई के सबसे महंगे और सुरक्षित बाजारों में गिना जाता है।

सेलिब्रिटीज में 'माइक्रो-प्रॉपर्टीज' और स्टाफ अकोमोडेशन का ट्रेंड

अक्सर देखा गया है कि बड़े सितारे अपने व्यक्तिगत उपयोग, सपोर्ट स्टाफ या ऑफिस सेटअप के लिए प्राइम लोकेशन्स के आसपास कॉम्पैक्ट यानी छोटे अपार्टमेंट्स खरीदते या किराए पर लेते हैं। खुशी कपूर से पहले भी कई हस्तियों ने इस तरह के फैसले लिए हैं।

वर्ष 2023 में फिल्म 'द आर्चीज' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली खुशी कपूर का यह नया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है।