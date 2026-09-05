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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (12:21 IST)

कालीन भैया और गुड्डू पंडित का बॉक्स ऑफिस पर गदर, पहले ही दिन किया इतना कलेक्शन, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी

Mirzapur The Movie Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (12:24 IST)
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ओटीटी की दुनिया पर राज करने के बाद पूर्वांचल के बाहुबलियों ने बड़े पर्दे पर कदम रख दिया है। पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु शर्मा स्टारर 'मिर्जापुर: द मूवी' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म का दर्शकों और आलोचकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 
 
'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार शुरुआत की है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने शानदार कमाई दर्ज करते हुए 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। फिल्म ने पहले दिन 27.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही यह 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है।
ओपनिंग डे के मामले में ‘मिर्जापुर द मूवी’ से आगे ‘धुरंधर 2’, ‘टॉक्सिक’ और ‘बॉर्डर 2’ हैं। खास बात यह है कि फिल्म को देश के मास सर्किट और हिंदी बेल्ट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जन्माष्टमी के त्योहार का भी फिल्म को फायदा मिला और दर्शकों की संख्या बढ़ने से बॉक्स ऑफिस पर इसका असर साफ नजर आया।
 
‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता एक बार फिर सिनेमाघरों में दिखाई दी। लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े दर्शकों ने फिल्म को पहले ही दिन भरपूर सपोर्ट दिया। यही वजह रही कि फिल्म ने कई चर्चित हिंदी फिल्मों के पहले दिन के कारोबार को पीछे छोड़ दिया है।
 
‘मिर्जापुर द मूवी’ ने ‘आवारापन 2’, ‘भूत बंगला’, ‘वॉर 2’, ‘धमाल 4’, ‘कॉकटेल 2’ और ‘अल्फा’ जैसी फिल्मों के डे 1 कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। यह प्रदर्शन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने कई बार ट्रेड को चौंकाया है।
 
‘हनुमान अंश’ की हफ्ते-दर-हफ्ते बढ़त और ‘आवारापन 2 ’ की शानदार शुरुआत के बाद अब ‘मिर्जापुर द मूवी’ की धमाकेदार ओपनिंग ने साबित कर दिया है कि दर्शकों का मूड बॉक्स ऑफिस पर कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकता है।
 
अब सबसे बड़ा सवाल शनिवार और रविवार के कलेक्शन को लेकर है। अगर फिल्म ने वीकेंड पर अपनी रफ्तार बनाए रखी, तो पहले वीकेंड में यह और भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।
 
मल्टी-स्टारर स्टारकास्ट और दमदार निर्देशन
गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फज़ल (गुड्डू पंडित) और दिव्येंदु (मुन्ना भैया) के अलावा सितारों की पूरी फौज नजर आ रही है। फिल्म में रवि किशन, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, अभिषेक बनर्जी, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, सोनल चौहान, राजेश तैलंग, सुशांत सिंह, मोहित मलिक और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से जान फूंक दी है।
 
इस फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज के साथ मिलकर किया है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर इसके तीन सफल सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन पर काम जारी है। अब थिएटर्स में मिली इस जबरदस्त शुरुआत से साफ है कि 'मिर्जापुर' का खुमार ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है।
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