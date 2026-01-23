शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (13:24 IST)

गैंगस्टर रवि पुजारी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी की 50 लाख की रंगदारी

Ravi Pujari arrested
बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा से जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि पु‍जारी पर 2018 में रेमो और उनकी पत्नी को धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। 
 
एक फिल्म को लेकर हुए विवाद के बाद पूरा मामला शुरू हुआ था। गैंगस्टर रवि पुजारी को पांच साल पहले साउथ अफ्रीका के सेनेगल में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह 200 से ज्यादा केस में वॉन्टेड था। हालांकि रेमो डिसूजा के केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
 
22 जनवरी को क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रवि पुजारी को कोर्ट में पेश किया और वहां से उसको 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसके सह-अरोपी सत्येंद्र त्यागी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने ही रवि पुजारी को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद उसने अक्टूबर 2016 और फरवरी, 2018 को रेमो डिसूजा को धमकाया था।
 
रवि पुजारी पर आरोप है कि उसने रेमो, उनकी पत्नी और मैनेजर को कई बार फोन किए थे और उन पर फिल्म 'डेथ ऑफ अमर' की रिलीज को लेकर दबाव बनाया था। मामला सेटल करने के लिए 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। साल 2018 में रेमो और सत्येंद्र के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें फिल्म का टाइटल बदलकर 'अमर मस्ट डाई' रखा। 
 
हालांकि फिल्म पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। गैंगस्टर का दावा था कि उसने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे और दावा किया था कि 5 करोड़ रुपए अभी तक रेमो से मिले नहीं है। इसके बाद सत्येंद्र त्यागी ने रवि पुजारी को रुपए वसूलने के लिए हायर किया था। 
 
सत्येंद्र के इशारों पर रवि ने रेमो और उनकी पत्नी-मैनजर को धमकी देनी शुरू कर दी थी। उसने 50 लाख रुपए मामला सेटल करने के लिए मांगे थे। पुलिस ने बताया कि पुजारी की गिरफ्तारी से इस लंबे समय से चल रहे मामले में महत्वपूर्ण मोड़ आया है। 
