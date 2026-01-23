शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (12:56 IST)

वसंत पंचमी विशेष : बसंत के पीले रंग में रंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियां, देखिए तस्वीरें

Vasant Panchami Special Article
वसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीला रंग विशेष महत्व रखता है, जो ऊर्जा, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में कई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर पीले परिधान में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मनाती हैं। 
 
तो आइए एक नज़र डालते हैं इन अभिनेत्रियों के बसंत की सरसों के फूलों से सराबोर पीले परिधानों में सजे लुक्स, जो बसंत की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं।
 

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण, इस पीले परिधान में रॉयल ग्रेस और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल पेश कर रही हैं। उनका लुक शक्ति, शांति और संतुलन का प्रतीक बना हुआ है, जो वसंत पंचमी की भावना से पूरी तरह मेल खाता है।
 

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट का पीले रंग में सादा और एलिगेंट अंदाज़ वसंत पंचमी की कोमलता को बखूबी दर्शा रहा है। साथ ही उनकी नैचुरल मुस्कान और सॉफ्ट स्टाइल बसंत के सौम्य सौंदर्य की याद दिला रहा है।
 

कृति सेनन

कृति सेनन का येलो अवतार फ्रेशनेस और यंग एनर्जी से भरपूर नजर आ रहा है, जो बसंत के उत्साह और नई शुरुआत की भावना को दर्शाता है।
 

कृति खरबंदा

कृति खरबंदा ने पीले रंग में चुलबुला और पॉजिटिव अंदाज़ अपनाया है। उनका लुक यह दिखाता है कि बसंत सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि मन की उमंग भी है।
 

मृणाल ठाकुर

मृणाल ठाकुर का पीले रंग में ट्रेडिशनल-मॉडर्न टच बेहद सॉफ्ट और क्लासी लग रहा है। उनका लुक शालीनता के साथ आधुनिक संस्कृति और भारतीय परंपरा का सुंदर संगम पेश कर रहा है।
 

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी ने अपने इस पीले परिधान में ग्रेस और सादगी से सभी का दिल जीत लिया है। उनका यह अवतार बसंत की सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है।
 

नुसरत भरुचा

नुसरत भरुचा का येलो लुक वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ नजर आ रहा है। उनकी स्टाइलिंग बसंत की खुशियों और रंगीन एहसास को दर्शा रही है।
 

भूमि पेडनेकर 

वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीले रंग में सजी भूमि पेडनेकर एकदम बसंती अंदाज़ में नज़र आ रही हैं। उनका येलो लुक, सादगी और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल दिखा रहा है, जो बसंत ऋतु की ताज़गी और सकारात्मकता को बखूबी दर्शाता है। पीला रंग जहां ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं भूमि का यह अवतार उनकी मज़बूत और आत्मनिर्भर शख्सियत को भी रेखांकित कर रहा है।
 
वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उमंग, आशा और रचनात्मकता का उत्सव है। ऐसे में यह बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने पीले परिधानों में न सिर्फ फैशन गोल्स दे रही हैं, बल्कि इस पावन अवसर पर सकारात्मकता और सौंदर्य का संदेश भी फैला रही हैं।
 
