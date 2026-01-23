शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (11:58 IST)

स्मृति मंधाना के दोस्त से 40 लाख लेकर पलाश मुच्छल ने नहीं बनाई फिल्म, धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज

Fraud case filed against Palash Muchhal
बॉलीवुड संगीतकार-सिंगर पलाश मुच्छल बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश की शादी बीते साल 23 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से होने वाली थीं। दोनों की शादी के फंक्शन भी धूमधाम से चल रहे थे। लेकिन एनमौके पर यह शादी पोस्टपोन हो गई। 
 
बाद में स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग अपनी शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया था। अब पलाश मुच्छल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सांगली के एक फिल्म फाइनेंसर ने पलाश पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 
 
पलाश के खिलाफ शिकायत करने वाले फिल्म फाइनेंसर विद्यान माने क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को विद्यान माने ने सांगली के पुलिस अधीक्षक को पलाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक आवेदन सौंपा। 
 
शिकायत के अनुसार, पलाश की मुलाकात विद्यान से 5 दिसंबर, 2023 को सांगली में हुई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उन्होंने पलाश से फिल्ममेकिग में निवेश करने के लिए कहा, तो पलाश ने उनसे कहा कि वे उनकी आगामी फिल्म 'नजारिया' में निवेश कर सकते हैं।
 
फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद, पलाश ने उन्हें बताया कि विद्यान 25 लाख रुपए के निवेश पर 12 लाख रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही उन्हें फिल्म में एक रोल भी ऑफर किया। इसके बाद दोनों दो बार मिले, और विद्यान ने कथित तौर पर मार्च 2025 तक पलाश को कुल 40 लाख रुपए दिए।
 
हालांकि, फिल्म पूरी नहीं हुई, इसलिए विद्यान ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सांगली पुलिस से संपर्क किया। विद्यान के अनुसार पलाश मुच्छल जब सांगली दौरे पर थे, तब स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना ने ही उनकी मुलाकात पलाश से करवाई थी। 
दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आगे आए निखिल द्विवेदी, 8 घंटे की वर्क कॉल पर कही यह बातबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। बीते दिनों दीपिका ने 8 घंटे वर्क शिफ्ट की मांग की थी। दीपिका की इस डिमांड के बाद उन्हें कुछ बिग बजट फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। दीपिका की इस डिमांड ने इंडस्ट्री में एक नई बहस भी छेड़ दी। वहीं अब प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने दीपिका पादुकोण का खुलकर सपोर्ट किया है।

120 बहादुर से लेकर बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें ये देशभक्ति फिल्में

120 बहादुर से लेकर बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें ये देशभक्ति फिल्में26 जनवरी को देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने रहा है।इस मौके पर देशभक्ति का जज़्बा सिनेमा के जरिए साफ नज़र आता है। बॉलीवुड ने समय-समय पर भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और समर्पण को दमदार कहानियों में दिखाया है। इस रिपब्लिक डे पर ऑडियंस उन सात इंस्पायरिंग आर्मी बेस्ड फिल्मों को फिर से देख सकती है, जो देश के गर्व, हिम्मत और हमारे हीरोज़ के लिए सम्मान को सेलिब्रेट करती हैं।

'तू या मैं' का ट्रेलर रिलीज, क्या खौफनाक मगरमच्छ के सामने टिक पाएंगे शनाया कपूर और आदर्श गौरव?

'तू या मैं' का ट्रेलर रिलीज, क्या खौफनाक मगरमच्छ के सामने टिक पाएंगे शनाया कपूर और आदर्श गौरव?फिल्ममेकर बेजॉय नांबियार एक बार फिर दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस से भरी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'तू या मैं' का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर साफ संकेत देता है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच की खौफनाक जंग है।

Dhurandhar की OTT रिलीज की तारीख आई सामने: जानें कहां और कब देखें रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म

Dhurandhar की OTT रिलीज की तारीख आई सामने: जानें कहां और कब देखें रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्मरणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई-थ्रिलर 'Dhurandhar' 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ने 829.40 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब इसकी डिजिटल रिलीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर का एक अहम मोड़ है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
