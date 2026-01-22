गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (16:43 IST)

Dhurandhar की OTT रिलीज की तारीख आई सामने: जानें कहां और कब देखें रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म

स्पाई-थ्रिलर 'Dhurandhar' को दर्शकों और आलोचकों दोनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म ने 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के बाद शानदार प्रदर्शन किया और एक महीने से भी ज्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े सितारे शामिल हैं, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण रहे हैं। हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी धुरंधर बन गई है।
 

थिएटर से OTT तक की यात्रा

फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद, 'Dhurandhar' की डिजिटल रिलीज के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार फिल्म 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिससे दर्शक अब घर बैठे इस स्पाई-थ्रिलर को फिर से देख सकेंगे। इसे देखते हुए लगता है कि फिल्म के मेकर्स ने जानबूझकर इसकी डिजिटल रिलीज को टाल दिया था ताकि फिल्म को थिएटर में अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। हालांकि यह भी खबर है कि ओटीटी पर रिलीज को एक सप्ताह और आगे बढ़ाया जा सकता है। 
 

साउथ इंडिया में डबिंग की योजना स्थगित

फिल्म के निर्माता 'Dhurandhar' को दक्षिण भारत के बाजारों में डब करके रिलीज करने का विचार कर रहे थे, लेकिन क्रिसमस सीजन में फिल्मों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इस योजना को रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ के लिए डबिंग और थिएटर रिलीज के लिए उपयुक्त समय नहीं मिल पाया, इसलिए मेकर्स ने ओटीटी-फर्स्ट रणनीति को अपनाया और फिल्म की डिजिटल रिलीज पर ध्यान केंद्रित किया।
 

रणवीर सिंह के लिए बड़ी डिजिटल डील

'Dhurandhar' का डिजिटल डील भी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन चुका है। Sacnilk के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने 'Dhurandhar' और इसके आगामी सीक्वल 'Dhurandhar 2' के लिए एक बड़ा ओटीटी सौदा किया है। इस सौदे की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो हिंदी फिल्मों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओटीटी सौदा में से एक माना जा रहा है। इस डील को रणवीर सिंह के करियर के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, जो उनकी बॉक्स ऑफिस अपील और डिजिटल स्पेस में बढ़ती ताकत को दिखाता है।
 

'Dhurandhar' और रणवीर सिंह का डिजिटल युग

रणवीर सिंह की 'Dhurandhar' फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि अब इसकी डिजिटल रिलीज भी एक बड़ा इवेंट बन चुकी है। इस फिल्म का डिजिटल सौदा यह साबित करता है कि रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी केवल थिएटर तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है।
