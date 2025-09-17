अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 साल

अनुराग कश्यप एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म निशानची को लेकर। इस वीकेंड सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही यह क्राइम ड्रामा फिल्म खास है क्योंकि इसमें पहली बार ऐश्वर्य ठाकरे बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं और निर्देशन की कमान संभाली है अनुराग कश्यप ने। IMDb को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने खुलासा किया कि उन्होंने निशानची क्यों बनाई, फिल्म को पूरा होने में एक दशक क्यों लग गया और आखिर क्यों उन्होंने एक नए कलाकार को फिल्म का हीरो बनाया।

अनुराग कश्यप ने बताया कि फिल्म बनाने का सही समय तब आता है जब कास्ट, प्रोड्यूसर और स्टूडियोज सबकुछ सही बैठ जाए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म लंबे समय तक इसलिए अटकी रही क्योंकि बड़े स्टार्स और स्टूडियो के साथ बात बन नहीं पाई। कश्यप ने बिना स्क्रिप्ट बदले फिल्म को उसी रूप में बनाने की ठान ली थी। आखिरकार एक फ्लाइट में अमेज़न एग्जिक्यूटिव से मुलाकात हुई और वहीं से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली।

कश्यप के अनुसार निशान्ची उनके लिए हिंदी सिनेमा को सलाम करने वाली फिल्म है। इसमें 60, 70 और 80 के दशक की उन फिल्मों की छाप है जिन्हें वह बचपन से पसंद करते आए हैं—चाहे वह दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्में हों, मदर इंडिया और मुग़ल-ए-आज़म जैसी क्लासिक हों या विमल रॉय के शानदार काम।

दिलचस्प बात यह है कि अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को अपनी ही कल्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के उलट बताया। उन्होंने साफ कहा कि “मैंने निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं।” कश्यप ने यह भी कहा कि वासेपुर के बाद लोग उन्हें गालियों का जनक समझने लगे थे, इसलिए वह इस छवि से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि लोग लगातार गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 की मांग करते हैं और इसी को लेकर प्रोड्यूसर ने निशान्ची के टीज़र में मजेदार ईस्टर एग डाला।

फिल्म के हीरो ऐश्वर्य ठाकरे की तारीफ करते हुए कश्यप ने कहा कि वे सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि गायक, संगीतकार, गीतकार और कम्पोजर भी हैं। उन्होंने फिल्म में दो गाने गाए हैं और धुन भी तैयार की है। अनुराग ने एक सीन का जिक्र किया जिसमें ठाकरे के अभिनय ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, “वो पल ऐसा था जब आऐश्वर्य ने अपने किरदार बाबलू से डबलू में रूपांतरण किया, उनकी चाल-ढाल और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई थी। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हम वही शख्स देख रहे हैं।”

निशानची की रिलीज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म अनुराग कश्यप को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिला पाएगी।