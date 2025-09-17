बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (12:20 IST)

हॉलीवुड के 'गोल्डन बॉय' रॉबर्ट रेडफोर्ट का निधन, 89 साल की उम्र में नींद में ली आखिरी सांस

Hollywood actor passes away
हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में यूटा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। रॉबर्ड को हॉलीवुड का 'गोल्डन बॉय' कहा जाता था। दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर से उनके फैंस हैरान और दुखी हैं। 
 
खबरों के अनुसार रॉबर्ट रेडफोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सनडांस के संस्थापक और स्वतंत्र सिनेमा के जनक की नींद में ही जान चली गई। रॉबर्ट बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, द स्टिंग, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन और ऑर्डिनरी पीपल जैसी फिल्मों के लिए फेमस थे। 
 
रॉबर्ट रेडफोर्ड ने 60 के दशक में फिल्म जगत में कदम रख दिए थे और अपने शानदार अभिनय कौशल से पूरी दुनिया में नाम कमाया था। उन्होंने 1980 में आई फिल्म 'ऑर्डिनरी पीपल' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड जीता था।
 
रॉबर्ट रेडफोर्ट ने 2018 में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा कर फैंस को निराश कर दिया था। सिनेमा के अलावा वह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक्टिव थे। उन्होंने यूटा के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया। 
