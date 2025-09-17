बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (15:23 IST)

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामना

Malaika Arora
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस मे से एक हैं। 51 साल की मलाइका अपनी फिटनेस से कई एक्ट्रेस को मात देती हैं। मलाइका अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। मलाइका अरोड़ा अपने रिलेशनशिप और फैशन के मुद्दों पर खुलकर राय रखती हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। 
 
हाल ही में मलाइका ने बताया कि कैसे वो ट्रोलिंग का सामना करती हैं। किस तरह से ये आलोचनाएं, उन्हें और मजबूत बनने व जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मलाइका ने बताया कैसे उन्हें ‘बहुत बोल्ड’ और ‘बहुत बिंदास’ जैसे लेबल दिए गए, लेकिन अब वह इन लेबलों को गर्व के साथ स्वीकार करती हैं।
 
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान मलाइका ने बताया कि यह मुश्किल था क्योंकि लोग आपको यह बताना पसंद करते हैं कि आपको क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मुझे मेरे करियर, मेरे कपड़ों, मेरे रिश्तों हर चीज के लिए आंका गया। मैंने समझ लिया कि लोग हमेशा बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 
 
 
मलाइका ने कहा, लेकिन जिस दिन मैंने खुद को समझाना बंद कर दिया, उसी दिन मुझे आजादी का एहसास हुआ। मेरी सबसे बड़ी सीख है कि सिर्फ वही कहानी मायने रखती है जो आप खुद के लिए लिखते हैं। मैंने हमेशा जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, चाहे वह फैशन हो, फिटनेस हो या निजी फैसले। मेरा मानना है कि असली आत्मविश्वास खुद के प्रति ईमानदार रहने से आता है, लेकिन हां, आत्म-संदेह स्वाभाविक है। 
 
उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा खराब और भी काफी कुछ कहा गया, लेकिन सच कहूं तो मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूं। अगर मैं किसी के लिए ज्यादा हूं, तो शायद वह भी मेरे लिए काफी नहीं है। चाहे फैशन हो, फिटनेस हो या फिर मेरे द्वारा लिए गए मेरे फैसले मैंने कभी किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। 
अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 साल

अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 सालअनुराग कश्यप की नई फिल्म निशानची इस वीकेंड रिलीज हो रही है और इसमें ऐश्वर्य ठाकरे कर रहे हैं डेब्यू। IMDb को दिए इंटरव्यू में कश्यप ने खुलासा किया कि उन्होंने यह फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू करने के लिए बनाई। फिल्म को पूरा होने में 10 साल लगे क्योंकि स्क्रिप्ट से समझौता किए बिना सही स्टूडियो और कलाकार ढूंढना चुनौती थी। ठाकरे की प्रतिभा से प्रभावित कश्यप का मानना है कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा को श्रद्धांजलि है।

शादीशुदा एक्टर संग चला था प्रियंका चोपड़ा का अफेयर! प्रह्लाद कक्कड़ ने किया एक्ट्रेस की लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासा

शादीशुदा एक्टर संग चला था प्रियंका चोपड़ा का अफेयर! प्रह्लाद कक्कड़ ने किया एक्ट्रेस की लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासाबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। प्रियंका फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। निक जोनास संग शादी से पहले प्रियंका का नाम कई एक्‍टर्स संग जुड़ा था। हाल ही में फेमस एड गुरु प्रह्लाद कक्कड़ ने प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ को लेकर खुलासा किया है।

एक बार फिर कैंसर की चपेट में आईं नफीसा अली, बोलीं- मुझे जिंदगी से मोहब्बत है...

एक बार फिर कैंसर की चपेट में आईं नफीसा अली, बोलीं- मुझे जिंदगी से मोहब्बत है...लाइफ इन ए मेट्रो और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं।

Gen-Z ने आसमान में एक तारे का नाम रखा सैयारा, अहान पांडे-अनीत पड्डा ने जताया आभार

Gen-Z ने आसमान में एक तारे का नाम रखा सैयारा, अहान पांडे-अनीत पड्डा ने जताया आभारअहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' से लोगों का दिल लिया। इस इमोशनल रोमांटिक फिल्म का जेन-जी के बीच इतना क्रेज देखने को मिला की इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड दिए। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर कई युवा रोते हुए तक दिखे।

हॉलीवुड के 'गोल्डन बॉय' रॉबर्ट रेडफोर्ट का निधन, 89 साल की उम्र में नींद में ली आखिरी सांस

हॉलीवुड के 'गोल्डन बॉय' रॉबर्ट रेडफोर्ट का निधन, 89 साल की उम्र में नींद में ली आखिरी सांसहॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में यूटा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। रॉबर्ड को हॉलीवुड का 'गोल्डन बॉय' कहा जाता था। दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर से उनके फैंस हैरान और दुखी हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
