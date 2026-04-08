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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (12:15 IST)

AA22xA6 के टाइटल का हुआ खुलासा, अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका

Allu Arjun Raaka First Look
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी अगली एक्शन से भरपूर फिल्म के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वह एटली के साथ काम कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण भी उनके साथ नजर आएंगी। यह एक भव्य, अल्लू अर्जुन के नेतृत्व वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है।
 
अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी शानदार पकड़ और दमदार फैन फॉलोइंग से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उनके हर नए प्रोजेक्ट का अपडेट दुनिया भर के फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। अल्लू अर्जुन हमेशा अपने फैंस को बड़े सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी कुछ अलग नहीं है।
 
अल्लू अर्जुन का जन्मदिन, जो पहले सिर्फ एक जश्न होता था, अब इंडस्ट्री के लिए एक खास दिन बन गया है, जहां हर साल बड़ी घोषणाएं होती हैं। इस बार यह और भी बड़ा, बोल्ड और पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने एटली के साथ अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया और साथ ही इसका टाइटल भी बताया।
 
पोस्टर और टाइटल शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, #AA22xA6 अब #राका है। खुद को एक नई और अनोखी दुनिया के लिए तैयार कर लें। 
 
पोस्टर में अल्लू अर्जुन का एक बेहद चौंकाने वाला और पूरी तरह बदला हुआ लुक देखने को मिलता है। उनका यह अवतार पहले कभी नहीं देखा गया। एक भेड़िए जैसी फर वाली हाथ की आकृति, बड़े नुकीले पंजों के साथ उनके चेहरे का एक हिस्सा ढकती हुई नजर आती है, जबकि उनकी काजल से सजी तीखी आंखें ध्यान खींचती हैं। 
 
आधे गंजे और रफ हेयरस्टाइल के साथ ‘राका’ टाइटल का खुलासा, इस लुक को और भी दमदार और रहस्यमयी बनाता है। यह साफ करता है कि फिल्म एक बड़े सिनेमाई अनुभव देने वाली है—कुछ ऐसा जो सिर्फ अल्लू अर्जुन ही कर सकते हैं।
 
यह एक बड़ा बदलाव है, खासकर उस स्टार के लिए जो हमेशा नई सीमाएं पार करने के लिए जाना जाता है। ऐसा लुक भारत ही नहीं, दुनिया भर में पहले कभी नहीं देखा गया। पोस्टर में डार्क बैकग्राउंड से निकलता हुआ भेड़िए जैसा हाथ और उसके तेज पंजे फिल्म के इंटेंस और रोमांचक माहौल को और मजबूत करते हैं।
 
सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक ‘पुष्पा’ की ऐतिहासिक सफलता के बाद उम्मीदें पहले से ही बहुत ऊंची थीं। लेकिन अपने करियर के शिखर पर भी सुरक्षित खेलने के बजाय, अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सबसे अलग हैं और एक सच्चे पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं।
 
हाल ही में सिनेमा में 23 शानदार साल पूरे करने वाले अल्लू अर्जुन की यात्रा हमेशा बोल्ड और निडर फैसलों से भरी रही है, जो हर बार सफल साबित हुए हैं। अलग-अलग किरदारों के साथ प्रयोग करना हो या कमर्शियल सिनेमा को नई दिशा देना, उन्होंने हमेशा सीमाओं को तोड़ा है और मनोरंजन के मूल तत्व को बनाए रखा है। 
 
इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, यह फिल्म पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण को एक साथ लाती है। यह दो बड़े सितारों का साथ आना है, जो अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और पैन-इंडिया अपील के लिए जाने जाते हैं। दोनों की जोड़ी इस फिल्म को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए तैयार है, जहां टैलेंट, स्केल और स्टार पावर का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा।
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