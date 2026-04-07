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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (17:10 IST)

मटका किंग: जुए की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकले विजय वर्मा, 17 अप्रैल को रिलीज होगी सीरिज

Matka King
सपनों की नगरी मुंबई (तब का बॉम्बे) और जुए की अंधेरी गलियों का पुराना नाता रहा है। प्राइम वीडियो ने अपनी मोस्ट अवेटेड ओरिजिनल सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जो आपको सीधा 1960 के दशक के उस दौर में ले जाता है जहाँ किस्मत एक पल में बदल जाती थी। निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले ने इस सीरीज को इतनी खूबसूरती से बुना है कि ट्रेलर देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी एक ऐसे महत्वाकांक्षी कपास व्यापारी की है, जो अमीरों के शौक को आम जनता का जुनून बना देता है और खड़ा करता है एक ऐसा साम्राज्य जिसे हिलाना नामुमकिन था। 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली यह सीरीज सत्ता, पैसा और पहचान की एक खूनी जंग पेश करने के लिए तैयार है।
 

विजय वर्मा का 'ब्रिज भट्टी' अवतार: एक्टिंग का नया लेवल

सीरीज के केंद्र में हैं विजय वर्मा, जो ब्रिज भट्टी का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। वह एक शातिर और होनहार कॉटन ट्रेडर के रूप में नजर आ रहे हैं, जो बॉम्बे में अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देखता है। विजय का कहना है कि यह किरदार उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि उन्हें 60 के दशक के उस माहौल में खुद को ढालना था जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 'दहाड़' और 'मिर्जापुर' के बाद विजय एक बार फिर ओटीटी पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए तैयार हैं।
 

कृतिका कामरा का दमदार और अलग अंदाज

सीरीज में कृतिका कामरा एक बेहद अहम और अलग तरह के रोल में नजर आने वाली हैं। कृतिका ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि इस सीरीज ने उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका दिया। उनका किरदार ऐसे फैसलों और अंदरूनी ताकत की कहानी है जो एक औरत को उस दौर के पुरुष प्रधान समाज में डटे रहने की शक्ति देता है। कृतिका के मुताबिक, यह सिर्फ जुए की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के निजी सफर की दास्तान है जो बड़े अरमान लेकर बॉम्बे आए थे।
 

सई ताम्हणकर: परछाईं नहीं, खुद की पहचान बनाने वाली 'बरखा'

अभिनेत्री सई ताम्हणकर इस सीरीज में ब्रिज भट्टी की पत्नी बरखा का किरदार निभा रही हैं। सई का कहना है कि ऊपर से देखने पर बरखा एक साधारण मध्यम वर्गीय गृहिणी लग सकती है, लेकिन वह एक बहुत ही गहरी और स्वतंत्र सोच वाली महिला है। वह अपने पति की परछाईं बनकर नहीं रहती, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना जानती है। सई के लिए यह रोल उनके पिछले कामों से काफी अलग है और उन्हें उम्मीद है कि दर्शक उनके इस नए रूप के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे।
 

सिद्धार्थ रॉय कपूर और नागराज मंजुले का बड़ा विजन

रॉय कपूर फिल्म्स के सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस सीरीज को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसी कहानी पर दांव लगाया है जिसमें भव्यता और सच्चाई का मेल है। वहीं, सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर नागराज पोपटराव मंजुले ने इसे सिर्फ एक पीरियड ड्रामा मानने से इनकार किया है। नागराज के अनुसार, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सम्मान के लिए पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। ट्रेलर में उस दौर के कपड़े, लाइटिंग और सेट डिजाइन पर जो मेहनत की गई है, वह 1960 के बॉम्बे को फिर से जिंदा कर देती है। इस सीरीज में गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ जाधव और सई ताम्हणकर जैसे बेहतरीन कलाकार अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते दिखेंगे।
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