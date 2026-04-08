बुधवार, 8 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. classic bollywood romance returns ek din saiyaara tu ya main
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (11:32 IST)

एक दिन से लेकर सैयारा तक: बॉलीवुड में फिर लौट आया पुराना वाला जादुई रोमांस!

Bollywood romantic movies
बॉलीवुड लंबे समय से उस पुराने, सादे और जादुई रोमांस की कमी महसूस कर रहा था। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें एक नई जान आती दिख रही है, जहां ताज़ा कहानियां और दिल को छू लेने वाले किस्से प्यार को फिर से पर्दे पर वापस ला रहे हैं। 
 
ये फिल्में सिर्फ बड़े दिखावे के बारे में नहीं हैं, बल्कि असली भावनाओं, गहरे जुड़ाव और ऐसी ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के बारे में हैं जिनकी केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। 'परम सुंदरी' से लेकर आने वाली फिल्म 'एक दिन' तक, रोमांटिक कहानियों की एक नई लहर उभर रही है, जो मासूमियत, गहराई और अपनेपन का जश्न मनाती है। 
 
यह बदलाव उन सदाबहार प्रेम कहानियों की वापसी का संकेत है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी ज़हन में बनी रहती हैं, और दर्शकों को यह याद दिलाती हैं कि आखिर उन्हें बॉलीवुड रोमांस से इतना प्यार क्यों हुआ था।
 
तेरे इश्क में
धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' एक बेहद प्रभावशाली प्रेम कहानी थी, जिसने प्यार की मासूमियत और अपने हमसफर के लिए किसी भी हद तक जाने के जज्बे को बखूबी दिखाया। अपनी कच्ची भावनाओं और दिल को छू लेने वाले पलों के साथ, इस फिल्म ने सच्चे प्यार से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात का खूबसूरत जश्न मनाया।
 
एक दिन
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी आने वाली फिल्म 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान की जोड़ी पहली बार पर्दे पर एक ताज़ा और जादुई प्रेम कहानी लेकर आ रही है। ट्रेलर में जुनैद के किरदार का वो प्यारा सा अनाड़ीपन और भोलापन साफ़ दिखता है, वहीं साई का आत्मविश्वास और शालीनता उनके बीच एक ऐसी केमिस्ट्री बना रहे हैं जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सके। बॉलीवुड में जिस सादगी भरे और क्लासिक रोमांस की कमी खल रही थी, यह फिल्म उसी का वादा करती है और 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।
 
सैयारा
अनीत पड्डा और अहान पांडे स्टारर 'सैयारा' ने एकदम शुद्ध रोमांस और दिल को छू लेने वाले प्यार को पर्दे पर उतारा, जिसमें सच्ची भावनाओं की मासूमियत और गहराई साफ़ झलकती है। इसके रूहानी गानों और इमोशनल कहानी ने दर्शकों की आँखों में आँसू ला दिए, और प्यार के सबसे सच्चे और जादुई रूप का जश्न मनाया।
 
परम सुंदरी 
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की 'परम सुंदरी' दो ऐसे लोगों की कहानी है जो बिल्कुल अलग दुनिया से हैं, पर अचानक टकरा जाते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। जैसे-जैसे दूरी, कल्चर का फर्क और ज़िंदगी की मुश्किलें उनके रिश्ते का इम्तिहान लेती हैं, उन्हें तय करना पड़ता है कि वो दिमाग की सुनेंगे या दिल की। इस ताज़ा और प्यारी सी लव स्टोरी ने सबका दिल जीत लिया।
 
तू या मैं
शाहिद कपूर और कृति सैनन की 'तू या मैं' एक थ्रिलिंग बैकड्रॉप पर बनी लव स्टोरी है। तनाव और अफरा-तफरी के बीच, यह फिल्म फिर से वही पुराना वाला रोमांस वापस ले आती है, जो दिखाता है कि कैसे प्यार सबसे अजीब और मुश्किल हालातों में भी परवान चढ़ सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जरीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद एक्ट्रेस की मां का निधन

जरीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद एक्ट्रेस की मां का निधनबॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्ट्रेस की मां परवीन खान का 8 अप्रैल की सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। जरीन की मां पिछले काफी समय से अस्वस्थ थीं और उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।

संजय लीला भंसाली का बड़ा फैसला: 'लव एंड वॉर' के सेट हाई सिक्योरिटी, बैन हुआ मोबाइल

संजय लीला भंसाली का बड़ा फैसला: 'लव एंड वॉर' के सेट हाई सिक्योरिटी, बैन हुआ मोबाइलदिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों को सिर्फ बनाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक सपने की तरह बुनते हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' इस वक्त बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। फिल्म की स्टार कास्ट—रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल—के नाम ही इस प्रोजेक्ट की भव्यता बताने के लिए काफी हैं।

रणवीर सिंह को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर दीपिका पादुकोण का स्टाइलिश जवाब, ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद!

रणवीर सिंह को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर दीपिका पादुकोण का स्टाइलिश जवाब, ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद!काफी समय से दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के लिए एक शांत और संतुलित तरीके से साथ देती आई हैं—ऐसा साथ जो हमेशा सोशल मीडिया पर नहीं दिखता, लेकिन अहम मौकों पर साफ नजर आता है। एक बार उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सफलता पर पोस्ट किया था, और कई बार उनके चेहरे पर “प्राउड वाइफ” वाली मुस्कान भी दिखी है।

वामिका गब्बी: टैलेंट बेमिसाल पर एक ब्लॉकबस्टर का इंतजार, क्या 'भूत बंगला' से बॉलीवुड की टॉप रेस में शामिल होंगी?

वामिका गब्बी: टैलेंट बेमिसाल पर एक ब्लॉकबस्टर का इंतजार, क्या 'भूत बंगला' से बॉलीवुड की टॉप रेस में शामिल होंगी?भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार वामिका गब्बी ने अपनी गहरी आँखों और दमदार अभिनय से ओटीटी की दुनिया जीत ली है। 'जुबली' से लेकर 'खुफिया' तक, उन्होंने हर किरदार में जान फूँकी है। हालांकि, क्रिटिक्स की पसंद होने के बावजूद उन्हें अब भी एक बड़ी कमर्शियल हिट की तलाश है। जानिए, क्या अक्षय कुमार के साथ उनकी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगी?

मटका किंग: जुए की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकले विजय वर्मा, 17 अप्रैल को रिलीज होगी सीरिज

मटका किंग: जुए की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकले विजय वर्मा, 17 अप्रैल को रिलीज होगी सीरिजप्राइम वीडियो की नई सीरीज 'मटका किंग' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। 1960 के दशक के बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी एक मामूली कॉटन ट्रेडर के 'मटका किंग' बनने के सफर को दिखाती है। विजय वर्मा और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारों से सजी यह सीरीज 17 अप्रैल को दस्तक देगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com