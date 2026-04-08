एक दिन से लेकर सैयारा तक: बॉलीवुड में फिर लौट आया पुराना वाला जादुई रोमांस!

बॉलीवुड लंबे समय से उस पुराने, सादे और जादुई रोमांस की कमी महसूस कर रहा था। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें एक नई जान आती दिख रही है, जहां ताज़ा कहानियां और दिल को छू लेने वाले किस्से प्यार को फिर से पर्दे पर वापस ला रहे हैं।

ये फिल्में सिर्फ बड़े दिखावे के बारे में नहीं हैं, बल्कि असली भावनाओं, गहरे जुड़ाव और ऐसी ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के बारे में हैं जिनकी केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। 'परम सुंदरी' से लेकर आने वाली फिल्म 'एक दिन' तक, रोमांटिक कहानियों की एक नई लहर उभर रही है, जो मासूमियत, गहराई और अपनेपन का जश्न मनाती है।

यह बदलाव उन सदाबहार प्रेम कहानियों की वापसी का संकेत है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी ज़हन में बनी रहती हैं, और दर्शकों को यह याद दिलाती हैं कि आखिर उन्हें बॉलीवुड रोमांस से इतना प्यार क्यों हुआ था।

तेरे इश्क में

धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' एक बेहद प्रभावशाली प्रेम कहानी थी, जिसने प्यार की मासूमियत और अपने हमसफर के लिए किसी भी हद तक जाने के जज्बे को बखूबी दिखाया। अपनी कच्ची भावनाओं और दिल को छू लेने वाले पलों के साथ, इस फिल्म ने सच्चे प्यार से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात का खूबसूरत जश्न मनाया।

एक दिन

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी आने वाली फिल्म 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान की जोड़ी पहली बार पर्दे पर एक ताज़ा और जादुई प्रेम कहानी लेकर आ रही है। ट्रेलर में जुनैद के किरदार का वो प्यारा सा अनाड़ीपन और भोलापन साफ़ दिखता है, वहीं साई का आत्मविश्वास और शालीनता उनके बीच एक ऐसी केमिस्ट्री बना रहे हैं जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सके। बॉलीवुड में जिस सादगी भरे और क्लासिक रोमांस की कमी खल रही थी, यह फिल्म उसी का वादा करती है और 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

सैयारा

अनीत पड्डा और अहान पांडे स्टारर 'सैयारा' ने एकदम शुद्ध रोमांस और दिल को छू लेने वाले प्यार को पर्दे पर उतारा, जिसमें सच्ची भावनाओं की मासूमियत और गहराई साफ़ झलकती है। इसके रूहानी गानों और इमोशनल कहानी ने दर्शकों की आँखों में आँसू ला दिए, और प्यार के सबसे सच्चे और जादुई रूप का जश्न मनाया।

परम सुंदरी

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की 'परम सुंदरी' दो ऐसे लोगों की कहानी है जो बिल्कुल अलग दुनिया से हैं, पर अचानक टकरा जाते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। जैसे-जैसे दूरी, कल्चर का फर्क और ज़िंदगी की मुश्किलें उनके रिश्ते का इम्तिहान लेती हैं, उन्हें तय करना पड़ता है कि वो दिमाग की सुनेंगे या दिल की। इस ताज़ा और प्यारी सी लव स्टोरी ने सबका दिल जीत लिया।

तू या मैं

शाहिद कपूर और कृति सैनन की 'तू या मैं' एक थ्रिलिंग बैकड्रॉप पर बनी लव स्टोरी है। तनाव और अफरा-तफरी के बीच, यह फिल्म फिर से वही पुराना वाला रोमांस वापस ले आती है, जो दिखाता है कि कैसे प्यार सबसे अजीब और मुश्किल हालातों में भी परवान चढ़ सकता है।