Birthday Special: क्यों हर बार ‘स्टाइलिश स्टार’ साबित होते हैं अल्लू अर्जुन

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। जहां उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी जादुई है, वहीं उनका स्टाइल भी उतना ही प्रभावशाली है, जो हर बार नया चलन तय करता है।

मनोरंजन जगत में कदम रखते ही अल्लू अर्जुन ने अपने ऑन-स्क्रीन अंदाज से फैशन को नई पहचान दी। आधुनिक लुक हो, पारंपरिक पहनावा हो या एथनिक स्टाइल—उन्होंने जो भी पहना, वह स्टाइल स्टेटमेंट बन गया।

2003 में डेब्यू करने के बाद अल्लू अर्जुन अपने अनोखे अंदाज़ के साथ ट्रेंडसेटर बन गए। आर्या और आर्या 2 जैसी फिल्मों ने उनकी छवि को और मजबूत किया, जो खुद एक ट्रेंड बन गई। उनके लंबे बाल, टी-शर्ट्स या फुटवियर—जो भी उन्होंने पहना, वह तुरंत फैशन बाज़ार में लोकप्रिय हो गया।

इसे उनकी स्क्रीन मौजूदगी कहें या दर्शकों से उनका गहरा जुड़ाव, उनका फैशन सेंस लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा। समय के साथ वह सच्चे मायनों में “स्टाइलिश स्टार” के रूप में उभरे। जहां देश हमेशा उनके स्टाइल को फॉलो करता रहा, वहीं आला वैकुंठपुरमुलू के साथ उन्होंने नया मानदंड स्थापित किया। शार्प ब्लेज़र, लंबी हेयरस्टाइल, मूंछ और शानदार फिटनेस के साथ उन्होंने ऐसे ट्रेंड बनाए जिन्हें दर्शकों ने खूब अपनाया।

इसके बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी पुष्पा: द राइज़ और पुष्पा 2: द रूल में पुष्पराज का आइकॉनिक स्टाइल सामने आया। बोल्ड फ्लोरल शर्ट्स से लेकर रफ ट्राउज़र्स तक, प्रशंसकों ने उनके अंदाज़ को दिल से अपनाया। दशकों तक फैशन ट्रेंड्स पर किसी सुपरस्टार का इस तरह छाए रहना बेहद दुर्लभ है।

सालों में अल्लू अर्जुन एक सच्चे फैशन आइकन के रूप में उभरे हैं। उनका स्टाइल खुद बहुत कुछ कहता है। अलग-अलग लुक, हेयरस्टाइल, आउटफिट और कुल मिलाकर उनका पूरा अंदाज़—सब कुछ ट्रेंड बन जाता है। डेब्यू से लेकर आज तक उन्होंने खुद को “वन एंड ओनली स्टाइलिश स्टार” के रूप में लगातार साबित किया है।