बुधवार, 8 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. allu arjun birthday special stylish star fashion icon
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (11:54 IST)

Birthday Special: क्यों हर बार ‘स्टाइलिश स्टार’ साबित होते हैं अल्लू अर्जुन

Allu Arjun birthday
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। जहां उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी जादुई है, वहीं उनका स्टाइल भी उतना ही प्रभावशाली है, जो हर बार नया चलन तय करता है। 
 
मनोरंजन जगत में कदम रखते ही अल्लू अर्जुन ने अपने ऑन-स्क्रीन अंदाज से फैशन को नई पहचान दी। आधुनिक लुक हो, पारंपरिक पहनावा हो या एथनिक स्टाइल—उन्होंने जो भी पहना, वह स्टाइल स्टेटमेंट बन गया।
 
2003 में डेब्यू करने के बाद अल्लू अर्जुन अपने अनोखे अंदाज़ के साथ ट्रेंडसेटर बन गए। आर्या और आर्या 2 जैसी फिल्मों ने उनकी छवि को और मजबूत किया, जो खुद एक ट्रेंड बन गई। उनके लंबे बाल, टी-शर्ट्स या फुटवियर—जो भी उन्होंने पहना, वह तुरंत फैशन बाज़ार में लोकप्रिय हो गया।
 
इसे उनकी स्क्रीन मौजूदगी कहें या दर्शकों से उनका गहरा जुड़ाव, उनका फैशन सेंस लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा। समय के साथ वह सच्चे मायनों में “स्टाइलिश स्टार” के रूप में उभरे। जहां देश हमेशा उनके स्टाइल को फॉलो करता रहा, वहीं आला वैकुंठपुरमुलू के साथ उन्होंने नया मानदंड स्थापित किया। शार्प ब्लेज़र, लंबी हेयरस्टाइल, मूंछ और शानदार फिटनेस के साथ उन्होंने ऐसे ट्रेंड बनाए जिन्हें दर्शकों ने खूब अपनाया। 
 
इसके बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी पुष्पा: द राइज़ और पुष्पा 2: द रूल में पुष्पराज का आइकॉनिक स्टाइल सामने आया। बोल्ड फ्लोरल शर्ट्स से लेकर रफ ट्राउज़र्स तक, प्रशंसकों ने उनके अंदाज़ को दिल से अपनाया। दशकों तक फैशन ट्रेंड्स पर किसी सुपरस्टार का इस तरह छाए रहना बेहद दुर्लभ है।
 
सालों में अल्लू अर्जुन एक सच्चे फैशन आइकन के रूप में उभरे हैं। उनका स्टाइल खुद बहुत कुछ कहता है। अलग-अलग लुक, हेयरस्टाइल, आउटफिट और कुल मिलाकर उनका पूरा अंदाज़—सब कुछ ट्रेंड बन जाता है। डेब्यू से लेकर आज तक उन्होंने खुद को “वन एंड ओनली स्टाइलिश स्टार” के रूप में लगातार साबित किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
AA22xA6 के टाइटल का हुआ खुलासा, अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका

'मटका किंग' ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए विजय वर्मा, साई ताम्हणकर और कृतिका कामरा के लुक्स ने बटोरी लाइमलाइट

'मटका किंग' ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए विजय वर्मा, साई ताम्हणकर और कृतिका कामरा के लुक्स ने बटोरी लाइमलाइटनागाराज मंजुले द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट ने शिकरत की। सीरीज में विजय वर्मा ब्रिज भट्टी के किरदार में नजर आने वाले हैं।

पुष्पा से आला वैकुंठपुरमुलू तक, अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक डायलॉग्स जिन्होंने मचाया तहलका

पुष्पा से आला वैकुंठपुरमुलू तक, अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक डायलॉग्स जिन्होंने मचाया तहलकाभारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक अल्लू अर्जुन ऐसा नाम हैं, जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में गूंजती है। अपनी शानदार स्क्रीन मौजूदगी, सहज करिश्मा और दमदार अभिनय के लिए मशहूर, उन्होंने वर्षों में जबरदस्त प्रशंसक वर्ग तैयार किया है। अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन के मौके पर आइए, उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध संवादों को याद करें।

AA22xA6 के टाइटल का हुआ खुलासा, अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका

AA22xA6 के टाइटल का हुआ खुलासा, अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलकासाउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी अगली एक्शन से भरपूर फिल्म के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वह एटली के साथ काम कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण भी उनके साथ नजर आएंगी। यह एक भव्य, अल्लू अर्जुन के नेतृत्व वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है।

Birthday Special: क्यों हर बार ‘स्टाइलिश स्टार’ साबित होते हैं अल्लू अर्जुन

Birthday Special: क्यों हर बार ‘स्टाइलिश स्टार’ साबित होते हैं अल्लू अर्जुनसाउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। जहां उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी जादुई है, वहीं उनका स्टाइल भी उतना ही प्रभावशाली है, जो हर बार नया चलन तय करता है।

एक दिन से लेकर सैयारा तक: बॉलीवुड में फिर लौट आया पुराना वाला जादुई रोमांस!

एक दिन से लेकर सैयारा तक: बॉलीवुड में फिर लौट आया पुराना वाला जादुई रोमांस!बॉलीवुड लंबे समय से उस पुराने, सादे और जादुई रोमांस की कमी महसूस कर रहा था। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें एक नई जान आती दिख रही है, जहां ताज़ा कहानियां और दिल को छू लेने वाले किस्से प्यार को फिर से पर्दे पर वापस ला रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com