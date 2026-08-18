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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (19:18 IST)

यश की 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान तय: जानें 26 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म के क्रेज की 5 बड़ी वजहें

Toxic Movie: 4 साल बाद यश की वापसी, जानें 'टॉक्सिक' के लिए क्यों बेताब हैं दर्शक?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (19:18 IST)
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सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म का बज सोशल मीडिया से लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स तक, हर जगह छाया हुआ है। एक्शन, सस्पेंस और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो क्रेज है, वह ऐतिहासिक है। आइए जानते हैं इस बेतहाशा दीवानगी के प्रमुख कारण:
 

1. यश का स्टारडम और चार साल का इंतजार

  • 'केजीएफ: चैप्टर 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद यश लगभग चार साल तक बड़े पर्दे से दूर रहे।
  • लंबे अंतराल के बाद 'टॉक्सिक' यश की पहली थियेट्रिकल रिलीज है, जिसके लिए फैंस अपने चहेते स्टार को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं।
  • इस फिल्म में यश एक क्राइम एम्पायर खड़े करने वाले व्यक्ति के इंटेंस और डार्क डबल रोल (राया और रूमी) में नजर आ रहे हैं।
 

2. 1,000 करोड़ का मेगा बजट! 

  • यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है।
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'टॉक्सिक' का प्रोडक्शन बजट ₹850 से ₹1,000 करोड़ के बीच है।
  • फिल्म को एक विशाल कैनवास पर शूट किया गया है, जिसमें 1940 से 1970 के दशक के गोवा के क्राइम सिंडिकेट को बेहद भव्य और प्रामाणिक तरीके से रीक्रिएट किया गया है।
 

3. पैन-इंडिया स्टारकास्ट का जादू

  • फिल्म की स्टारकास्ट बेहद मजबूत और पैन-इंडिया अपील वाली है।
  • यश के साथ कियारा आडवाणी (जो अपना कन्नड़ डेब्यू कर रही हैं), नयनतारा, हुमा कुरैशी (नेगेटिव रोल में), तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिकाओं में हैं।
  • विभिन्न इंडस्ट्रीज के इन बड़े नामों की मौजूदगी उत्तर और दक्षिण भारतीय दर्शकों को एक साथ सिनेमाघरों तक खींचने का काम करेगी।
 

4. ट्रेलर ने मचाया इंटरनेट पर तहलका

  • 8 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसे इंटरनेट पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।
  • ट्रेलर में यश के वायलेंट लुक, दाढ़ी, हेयरस्टाइल और डार्क गैंगस्टर थीम की जमकर तारीफ हो रही है।
  • फैंस इसके इंटेंस एक्शन और ग्राफिक्स को देखकर इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।
 

5. गीतू मोहनदास का विजन और जेन-जी कनेक्शन

  • नेशनल अवॉर्ड विनर निर्देशक गीतू मोहनदास ने 'टॉक्सिक' को एक बिल्कुल अलग और रॉ (raw) ट्रीटमेंट दिया है।
  • ट्रेलर में नजर आए वायलेंस और डार्क टोन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुईं।
  • इन चर्चाओं पर खुद यश ने प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि फिल्म में कोई अश्लीलता (vulgarity) या किसिंग सीन नहीं है और सिनेमा को एक एस्थेटिक तरीके से शूट किया गया है।
  • यश ने यह भी बताया कि 'टॉक्सिक' को विशेष तौर पर नई पीढ़ी (Gen-Z) के दर्शकों और उनके नजरिए को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो इस फिल्म की कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे।
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