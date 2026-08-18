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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (12:07 IST)

‘टॉक्सिक’ को लेकर यश ने किया साफ ऐलान, बच्चों को घर पर रहने की सलाह; 26 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

यश ने क्यों कहा- बच्चों को ‘टॉक्सिक’ से दूर रखें?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (12:09 IST)
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यश ने क्यों कहा- बच्चों को ‘टॉक्सिक’ से दूर रखें?
रॉकिंग स्टार यश की मच-अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ रिलीज से पहले ही चर्चा में है। फिल्म को लेकर यश ने ऐसा बयान दिया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। यश ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘टॉक्सिक’ बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। उनके मुताबिक, यह आम फेयरी टेल जैसी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी फितरत के उन गहरे, जटिल और असहज पहलुओं को दिखाया गया है, जिन्हें अक्सर पर्दे पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यश ने ये बातें रजत शर्मा के शो ‘आप की अदालत’ में अपनी मौजूदगी के दौरान कहीं।
 

किरदार की हर परत दिखाना चाहते थे यश

‘टॉक्सिक’ में अपने किरदार को लेकर यश ने कहा कि कहानी जहां भी जाती है, वहां किरदार की हर परत को पूरी सच्चाई के साथ सामने लाना जरूरी है। अभिनेता के मुताबिक, वह इस कहानी को सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे पूरी प्रामाणिकता के साथ पर्दे पर उतारना चाहते हैं। यश ने माना कि यह कहानी एक इंसान के तौर पर उनके अपने दायरे से भी आगे की चीज है और इसी वजह से इसे ईमानदारी से पेश करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था।
 

‘ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ क्यों है खास?

फिल्म के टाइटल ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर भी यश ने अपनी सोच स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्म का टाइटल तय किया, उसी समय उसके साथ यह टैगलाइन भी रख दी थी। यानी फिल्म की कहानी और उसका ट्रीटमेंट शुरू से ही इस बात का संकेत देता है कि यह पारंपरिक बच्चों वाली फेयरी टेल नहीं है। ‘बड़ों के लिए एक फेयरी टेल’ की यह लाइन फिल्म के अलग और डार्क अंदाज की ओर इशारा करती है।
 

बच्चों को लेकर यश ने दिया बिल्कुल साफ संदेश

यश ने फिल्म की ऑडियंस को लेकर किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ‘टॉक्सिक’ बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि बच्चों को फिल्म देखने नहीं आना चाहिए और वे घर पर ही रहें। उनके इस बयान ने फिल्म को लेकर रहस्य और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया है। साफ है कि यश दर्शकों को ऐसी दुनिया दिखाने जा रहे हैं, जो सामान्य पारिवारिक या बच्चों की फिल्मों से बिल्कुल अलग होगी।
 

26 अगस्त को रिलीज होगी ‘टॉक्सिक’

यश के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ एक ऐसी जटिल और कई परतों वाली कहानी है, जिसे हर दर्शक अपने नजरिए से समझ सकता है। फिल्म के किरदार, उनकी दुनिया और कहानी को देखने का अनुभव दर्शकों के लिए अलग-अलग हो सकता है। ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ दुनियाभर में 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। यश के बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन-सी कहानी है, जिसे अभिनेता ने बच्चों से दूर रखने की इतनी साफ चेतावनी दी है।
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