मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. 2026 MG Hector Facelift Launched In India At
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (16:34 IST)

mg hector facelift launched : 12 लाख से कम कीमत पर लॉन्च हुआ एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का नया मॉडल

mg hector facelift Price
mg hector facelift launched : एमजी हेक्टर का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च हो गया है। अपडेटेड हेक्टर की कीमत 11.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नए मॉडल में डिजाइन और केबिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जबकि पावरट्रेन और गियरबॉक्स विकल्प पहले जैसे ही रखे गए हैं।
 
एक्सटीरियर की बात करें तो नई MG Hector के फ्रंट में नया क्रोम ग्रिल दिया गया है। इसमें बोल्ड हेक्सागोनल पैटर्न देखने को मिलता है। इसके साथ ही आगे और पीछे के बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिससे SUV का स्टांस पहले से ज्यादा चौड़ा और दमदार नजर आता है। कंपनी ने नए अलॉय व्हील्स भी जोड़े हैं, जो इसके मस्कुलर लुक को और निखारते हैं। इसके अलावा दो नए एक्सटीरियर कलर- सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट- भी पेश किए गए हैं।
 
केबिन में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। पांच-सीटर वेरिएंट में अब ड्यूल-टोन आइस ग्रे इंटीरियर थीम दी गई है, जबकि 6 और सात-सीटर वेरिएंट्स में टू-टोन अर्बन टैन लेआउट मिलता है। इंटीरियर को हाइड्रा ग्लॉस फिनिश एक्सेंट्स के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें हाइड्रोफोबिक ब्लैक-ब्लू इंसर्ट्स शामिल हैं। नई हेक्टर में अब वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, छह-तरफा पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट इंसर्ट्स और डैशबोर्ड, दरवाजों व सेंटर कंसोल के लिए ऑप्शनल लेदर पैकेज भी दिया गया है।
 
SUV में सेगमेंट की सबसे बड़ी 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दी गई है, जिसे अब नई तकनीक के साथ तेज प्रोसेसिंग और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड किया गया है। एक बड़ा नया फीचर सेगमेंट-फर्स्ट टच जेस्चर कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए दो और तीन उंगलियों के स्वाइप से क्लाइमेट कंट्रोल, ऑडियो और नेविगेशन जैसे फंक्शन्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ब्लूटूथ की विद की-शेयरिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट, रिमोट एसी कंट्रोल और 17.78 सेमी एम्बेडेड LCD स्क्रीन के साथ पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। फेसलिफ्टेड हेक्टर में अब 360-डिग्री HD कैमरा विथ व्हील व्यू भी दिया गया है, जिससे तंग पार्किंग और लो-स्पीड ड्राइविंग के दौरान बेहतर विजिबिलिटी मिलती है।
 
सेफ्टी के लिहाज से MG Hector में स्टैंडर्ड तौर पर ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें पहले वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 143 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।
 
फेसलिफ्टेड MG Hector में ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, आठ रंगों की एम्बिएंट लाइटिंग, 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स और एडवांस ADAS सूट भी पहले की तरह मौजूद हैं। अन्य सुविधाओं में पुश-बटन स्टार्ट, एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर, पावर्ड टेलगेट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, PM 2.5 फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऐप के जरिए ऑडियो, क्लाइमेट व मूड लाइटिंग का रिमोट कंट्रोल शामिल है।
 
 कंपनी ग्राहकों को आकर्षक ओनरशिप ऑप्शंस भी दे रही है, जिसमें 84 महीने तक की अवधि के लिए 100 प्रतिशत तक ऑन-रोड प्राइस फाइनेंसिंग और एक्सेसरीज  पर फुल फंडिंग सपोर्ट शामिल है। इसके साथ ही MG Shield ओनरशिप प्रोग्राम के तहत 3+3+3 पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें तीन साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री पीरियॉडिक सर्विस शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Maruti Suzuki Victoris बनाम Kia Sonet: कौन-सी SUV आपके लिए सही है?

Maruti Suzuki Victoris बनाम Kia Sonet: कौन-सी SUV आपके लिए सही है?भारतीय SUV बाज़ार आज पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है। हर सेगमेंट में नई कारें, नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। इस बदलते दौर में Maruti Suzuki Victoris और Kia Sonet दो बेहद चर्चित विकल्प हैं—लेकिन दोनों अलग सेगमेंट में आती हैं। Victoris एक mid-size SUV है, जबकि Sonet एक compact SUV के रूप में अपने शार्प डिज़ाइन, फीचर्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है।

Tata Sierra के नाम हुआ एक और नया रिकॉर्ड, माइलेज में दी सबको मात

Tata Sierra के नाम हुआ एक और नया रिकॉर्ड, माइलेज में दी सबको मातTata Sierra ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। टाटा सिएरा ने फ्यूल-एफिशिएंसी का एक नया बेंचमार्क बनाया है।Tata Sierra के नाम 12 घंटे में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। हाइपरियन इंजन प्लेटफॉर्म को पेट्रोल पावरट्रेन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और यह माइलस्टोन उस कोशिश को सही साबित करता है।

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशि

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशिअगर आपके पास ई व्हीकल तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में निर्देश दिया कि राज्य के सभी ई-वाहनों को दी गई टोल माफी को 8 दिनों के भीतर लागू किया जाए। जिन वाहनों से पहले ही टोल वसूली जा चुकी है, उस राशि को वापस करने की कार्रवाई भी तुरंत की जाए

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदा

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदालोकसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गई है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com