मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (15:49 IST)

मैक्सिको में भीषण हादसा, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान, 7 लोगों की मौत

Mexico private plane crash incident
Mexico Private Plane Crash case : मैक्सिको में आज भीषण विमान हादसा हो गया। सैन माटेओ एटेंको में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। विमान में 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि पायलट विमान को एक फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान पास की एक बिल्डिंग से टकरा गया, टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई। पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि पायलट विमान को एक फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान पास की एक बिल्डिंग से टकरा गया, टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई।
पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। दुर्घटना की जांच चल रही है। विमान जेट प्रो कंपनी का था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस विमान हादसे के बाद 130 लोगों का रेस्क्‍यू किया गया है। दमकल विभाग, एंबुलेंस और राहत दलों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया।
विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर टोलुका जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। यह पता लगाया जा रहा है कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या मानवीय चूक की वजह से हुआ।
