मैक्सिको में भीषण हादसा, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान, 7 लोगों की मौत

Mexico Private Plane Crash case : मैक्सिको में आज भीषण विमान हादसा हो गया। सैन माटेओ एटेंको में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। विमान में 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि पायलट विमान को एक फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान पास की एक बिल्डिंग से टकरा गया, टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई। पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।





खबरों के अनुसार, मैक्सिको में आज भीषण विमान हादसा हो गया। सैन माटेओ एटेंको में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। विमान में 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि पायलट विमान को एक फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान पास की एक बिल्डिंग से टकरा गया, टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई।

विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर टोलुका जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। यह पता लगाया जा रहा है कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या मानवीय चूक की वजह से हुआ।

Edited By : Chetan Gour