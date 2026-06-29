Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 30 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 30 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में करियर बनाएंगे।

लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान पर नियंत्रण रखें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।

लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचें।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं।

लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: निवेश के लिए समय उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द हो सकता है।

उपाय: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' मंत्र का जाप करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे।

लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

7. तुला (Libra)

करियर: बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: भरपूर नींद लें, आंखों में जलन हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। काम पर फोकस करें।

लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: संपत्ति खरीदने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आपके कार्यों की सराहना होगी। नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: गुरुजनों का आशीर्वाद लें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आलस्य के कारण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सक्रिय रहें।

लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं।

धन: आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य: दिनभर ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमानजी का पूजन करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: ज्ञान और बुद्धि से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे।

लव: प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, दिन सुखद रहेगा।

धन: उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: खान-पान में सात्विकता बनाए रखें।