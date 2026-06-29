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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 in pictures depicting the 12 zodiac signs with messages

1. मेष (Aries)

Today 30 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी। 
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में करियर बनाएंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। 
लव: पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें। 
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' मंत्र का जाप करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। 
लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: भरपूर नींद लें, आंखों में जलन हो सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। काम पर फोकस करें।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: संपत्ति खरीदने के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ दान करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आपके कार्यों की सराहना होगी। नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: गुरुजनों का आशीर्वाद लें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आलस्य के कारण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सक्रिय रहें।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं।
धन: आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: दिनभर ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमानजी का पूजन करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: ज्ञान और बुद्धि से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे।
लव: प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, दिन सुखद रहेगा।
धन: उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में सात्विकता बनाए रखें।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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