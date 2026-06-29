Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 30 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: रचनात्मक कार्यों में करियर बनाएंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' मंत्र का जाप करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे।
लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
7. तुला (Libra)
करियर: बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: भरपूर नींद लें, आंखों में जलन हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। काम पर फोकस करें।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: संपत्ति खरीदने के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आपके कार्यों की सराहना होगी। नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: गुरुजनों का आशीर्वाद लें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आलस्य के कारण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सक्रिय रहें।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं।
धन: आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: दिनभर ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमानजी का पूजन करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: ज्ञान और बुद्धि से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे।
लव: प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, दिन सुखद रहेगा।
धन: उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में सात्विकता बनाए रखें।