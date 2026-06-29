30 June Birthday: आपको 30 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 30 जून

अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30

शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9,

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052,

ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। आपके लिए यह वर्ष सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।

परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।

यात्रा योग: महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

भूपेन्द्र यादव (Bhupender Yadav): भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत सरकार में श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत।

सी.एन.आर. राव (C.N.R. Rao): भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक।

कल्याणजी (Kalyanji): हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकर।

नागार्जुन (Nagarjun): वास्तविक नाम `वैद्यनाथ मिश्र`, भारतीय साहित्यकार।

मुकुट बिहारी लाल भार्गव (Mukut Bihari Lal Bhargava): भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य।