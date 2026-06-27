Weekly Horoscope 29 June-5 July 2026: जुलाई का पहला हफ्ता इन राशियों के लिए लेकर आ रहा है छप्परफाड़ खुशियां

Weekly Zodiac Predictions: यह समय पुराने विवादों को समाप्त कर नई शुरुआत करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। निवेश, नौकरी परिवर्तन, नए व्यवसाय और महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी तथा वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आइए जानते हैं 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक सभी राशियों का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।ALSO READ: Vat Savitri Purnima 2026: सुहागिनें नोट कर लें तारीख और शुभ मुहूर्त, इस दिन बरगद पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान! यह समय पुराने विवादों को समाप्त कर नई शुरुआत करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। निवेश, नौकरी परिवर्तन, नए व्यवसाय और महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी तथा वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आइए जानते हैं 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक सभी राशियों का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।

साप्ताहिक राशिफल (29 जून से 5 जुलाई 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने में लगाया गया समय भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकता है। परिवार में किसी बाहर से आने वाले रिश्तेदार के स्वागत की तैयारियां घर का माहौल खुशियों से भर सकती हैं। आर्थिक मामलों में लंबे समय को ध्यान में रखकर किया गया निवेश स्थिरता और लाभ दे सकता है। प्रेम जीवन में आप और आपके साथी एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। अकेले यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे थकान महसूस हो सकती है। जमीन या प्रॉपर्टी को रिश्तेदारों को बेचने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सैफ्रॉन

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग्स में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। हालांकि घर के कुछ तनावपूर्ण माहौल के कारण धैर्य और शांत बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक रूप से नए बिजनेस आइडियाज पर काम करना भविष्य को मजबूत बना सकता है। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत और दिल से माफ करने की भावना रिश्तों में फिर से मिठास ला सकती है। खानपान में ताजे फल और हेल्दी चीजें शामिल करने से शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी पुरानी परेशानियां अब सुलझ सकती हैं। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। आध्यात्मिक और सामाजिक रुचियां आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेंगी।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: लाइट ब्लू

मिथुन (21 मई – 21 जून)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच और अलग अंदाज सीनियर्स को प्रभावित कर सकता है। घर में बड़ों की सलाह को नजरअंदाज करना माहौल को तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें। बिना सोचे-समझे महंगी चीजों पर खर्च करने से बचें। यह समय विश्वास और समझदारी के साथ मजबूत प्रेम संबंध बनाने के लिए अच्छा है। अच्छी सेहत और तेज दिमाग आपको हर चुनौती से आसानी से बाहर निकाल सकता है। ज्यादा थकाने वाली आउटडोर एक्टिविटीज़ से बचना बेहतर रहेगा। विवादित जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अतिरिक्त खर्च आ सकता है। अपनी मेहनत और अंदर की आवाज़ पर भरोसा रखें, यही आपको आगे सफलता दिलाएगी।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: रेड

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

कार्यक्षेत्र में आपकी छोटी-छोटी कोशिशों की भी तारीफ हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बहनों के साथ पुराने मतभेद सुलझाने की कोशिश रिश्तों को बेहतर बनाएगी। आर्थिक रूप से कोई आकर्षक निवेश अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। फिटनेस और खेलकूद में रुचि लेने से शरीर स्वस्थ और एक्टिव रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ घूमने की योजना बेहद यादगार बन सकती है। पढ़ाई में आपकी मेहनत आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगी।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ब्राउन

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियां आपकी काबिलियत को साबित करने का मौका देंगी। परिवार में शादी या किसी शुभ काम की चर्चा घर में खुशियां ला सकती है। पुराने निवेश से छोटा लेकिन अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में विचारों का मतभेद मन को परेशान कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं। सही समझदारी के साथ किया गया प्रॉपर्टी निवेश अच्छा फायदा दे सकता है। लगातार मेहनत और सच्ची नीयत आपको लंबे समय में सफलता दिलाएगी। शुभ अंक: 5 |

शुभ रंग: ग्रीन के सभी शेड्स

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: मैरून

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

कुछ लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सबके सहयोग और समझदारी की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में लालच या जोखिम भरे फैसलों से बचें। प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकियां रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। अच्छी नींद और संतुलित खानपान से सेहत बेहतर रहेगी। विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कानूनी मदद के बावजूद धैर्य रखना जरूरी होगा। आपकी नेतृत्व क्षमता कई क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ग्रीन

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र की कठिन परिस्थितियां आपको नई और बेहतर सोच अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। परिवार में कोई खुशी का मौका या मिलन समारोह घर में उत्साह बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से कर्ज आधारित निवेश सुरक्षित लाभ दे सकता है। प्रेम जीवन में साथी को समय और महत्व देने से रिश्ता और मजबूत होगा। हल्का व्यायाम और संतुलित खानपान फिटनेस बनाए रखेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा मन को सुकून दे सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाने के लिए रिवीजन पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: डार्क ग्रे

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होगी। परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशियां बढ़ सकती हैं। अतिरिक्त कमाई के नए साधन लाभदायक साबित हो सकते हैं। प्रेम जीवन में दिल की बात खुलकर कहना रिश्ते को खास बना सकता है। अगर पुरानी एक्सरसाइज का असर नहीं दिख रहा, तो नई फिटनेस रूटीन अपनाएं। कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। गांव या डेवलप हो रहे क्षेत्रों की प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न दे सकती है। सामाजिक मेलजोल थोड़ा थकाने वाला लग सकता है, इसलिए आराम भी जरूरी होगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पिंक

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

कार्यक्षेत्र में सही लोगों का साथ या योग्य मदद मिलना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। परिवार में समझदारी और लचीलापन अपनाने से रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक दबाव के कारण बड़े खर्च या निवेश फिलहाल टालने पड़ सकते हैं। साथी के साथ डिनर या मूवी जैसी छोटी मुलाकात भी बेहद खास महसूस होगी। नई सोच और पॉजिटिव नजरिया पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिला सकता है। पहाड़ों की यात्रा मानसिक शांति और सुकून दे सकती है। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें कमर्शियल निवेश को फायदेमंद बना सकती हैं। आपका अच्छा व्यवहार और दयालु स्वभाव किसी का दिल जीत सकता है।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: पर्पल

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को तुरंत पहचान न मिले, इसलिए धैर्य बनाए रखें। घर के फैसलों में सभी की राय शामिल करने से माहौल बेहतर होगा। फिजूलखर्ची आर्थिक संतुलन बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। साथी की ओर से कोई बड़ा सरप्राइज या प्रपोजल मिलने की संभावना है। हंसी-मजाक और सकारात्मक सोच से सेहत जल्दी बेहतर हो सकती है। शहर की भागदौड़ से दूर छोटी यात्रा मन को तरोताजा करेगी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपनों की सलाह जरूर लें। आपकी जिज्ञासा और अलग सोच पढ़ाई और सीखने में फायदा देगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ऑरेंज

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पीच