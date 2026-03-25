Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 26 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 26 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में ठहराव आएगा।

धन: आज निवेश के लिए दिन सामान्य है।

स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द हो सकता है।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कारोबार बढ़ाने को लेकर नए विचार मन में आएंगे।

लव: एक छोटी सी मुस्कान प्रेमियों के बीच की दूरियां मिटा सकती है।

धन: नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर संयम रखें।

लव: घर में खुशी का माहौल रहेगा।

धन: अनजान को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत में अहंकार को न आने दें।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: आज शाम को थकान महसूस होगी।

6. कन्या (Virgo)

करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सुखद है।

धन: आज आर्थिक स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेगी।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप में काम करने वालों को मुनाफा होगा।

लव: आज आप पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: व्यायाम के लिए समय निकालें।

उपाय: महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।

लव: पार्टनर के व्यवहार में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नए काम की शुरुआत के लिए समय उत्तम है।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज सेहत में सुधार होगा।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: बचत की कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: किसी मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे।

लव: प्रेमी से किसी सरप्राइज गिफ्ट की उम्मीद है।

धन: आज किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य: नियमित योग से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कला के क्षेत्र में आपको नई पहचान मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ प्रेम में सुकून मिलेगा।

धन: बढ़ते कारोबार से आर्थिक चिंता नहीं होगी।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम से गले में संक्रमण हो सकता है।