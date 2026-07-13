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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 14 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 14 July horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे सलाह लेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दे पर सहमति बनेगी।
धन: नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन सावधानी रखें।
उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।ALSO READ: Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं।
धन: अचानक खर्चों की अधिकता हो सकती है।
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: व्यापार या नौकरी में किसी नई तकनीक को अपनाने से लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें।
लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा।
धन: आज किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और जल अर्पित करें।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और शुभ सूचना मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए फायदा होगा।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है।
लव: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं।
धन: पुराने किए गए निवेश का आज बेहतर रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।
उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना होगा।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल का दान करें।ALSO READ: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत और केंद्रित महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आपकी कोई बड़ी आर्थिक चिंता दूर हो सकती है।
स्वास्थ्य: अधिक मसालेदार भोजन से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है।
धन: बड़े निवेश को आज के लिए टाल देना ही बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।
उपाय: बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नौकरी में आपकी नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर किया गया खर्च आपको संतुष्टि देगा।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: दफ्तर में आपके काम की लगन देखकर अधिकारी वर्ग प्रसन्न होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने विवाद का अंत होगा।
धन: आज आर्थिक उन्नति के योग हैं।
स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि 2026: पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जुलाई, 2026)
14 July Birthday: आपको 14 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय
14 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
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सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।