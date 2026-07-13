Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 14 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 14 July horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे सलाह लेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दे पर सहमति बनेगी।

धन: नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन सावधानी रखें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं।

धन: अचानक खर्चों की अधिकता हो सकती है।

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार या नौकरी में किसी नई तकनीक को अपनाने से लाभ होगा।

लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें।

लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा।

धन: आज किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और जल अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और शुभ सूचना मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए फायदा होगा।

स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है।

लव: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं।

धन: पुराने किए गए निवेश का आज बेहतर रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।

उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना होगा।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द की समस्या हो सकती है।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत और केंद्रित महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है।

धन: आज आपकी कोई बड़ी आर्थिक चिंता दूर हो सकती है।

स्वास्थ्य: अधिक मसालेदार भोजन से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है।

धन: बड़े निवेश को आज के लिए टाल देना ही बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।

उपाय: बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरी में आपकी नई योजनाएं सफल होंगी।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा।

धन: सुख-सुविधाओं पर किया गया खर्च आपको संतुष्टि देगा।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: दफ्तर में आपके काम की लगन देखकर अधिकारी वर्ग प्रसन्न होगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने विवाद का अंत होगा।

धन: आज आर्थिक उन्नति के योग हैं।

स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।