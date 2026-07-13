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Published By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

The image shows the rising Sun along with the 12 zodiac signs and the daily horoscope message
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (15:27 IST)
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1. मेष राशि (Aries)

Today 14 July horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे सलाह लेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दे पर सहमति बनेगी।
धन: नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन सावधानी रखें।
उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।ALSO READ: Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। 
लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। 
धन: अचानक खर्चों की अधिकता हो सकती है। 
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार या नौकरी में किसी नई तकनीक को अपनाने से लाभ होगा। 
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें।
लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा।
धन: आज किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या उधार देने से बचें। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और शुभ सूचना मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा। 
धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए फायदा होगा।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।

 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है।
लव: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं।
धन: पुराने किए गए निवेश का आज बेहतर रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।
उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। 
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना होगा।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल का दान करें।ALSO READ: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत और केंद्रित महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आपकी कोई बड़ी आर्थिक चिंता दूर हो सकती है।
स्वास्थ्य: अधिक मसालेदार भोजन से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। 
धन: बड़े निवेश को आज के लिए टाल देना ही बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरी में आपकी नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा। 
धन: सुख-सुविधाओं पर किया गया खर्च आपको संतुष्टि देगा।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। 
उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: दफ्तर में आपके काम की लगन देखकर अधिकारी वर्ग प्रसन्न होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने विवाद का अंत होगा। 
धन: आज आर्थिक उन्नति के योग हैं। 
स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि 2026: पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय
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