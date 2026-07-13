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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (13:13 IST)

गुप्त नवरात्रि 2026: पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय

Gupta Navratri Kalash Sthapana Muhurat
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (13:13 IST)
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साल 2026 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई, 2026, दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई, 2026, दिन गुरुवार तक रहेगी। इस नवरात्रि में साधना का खास महत्व माना गया है। यदि आप पूजा और साधना करने जा रहे हैं तो जानिए कलश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 
 

कलश, तिथि, घटस्थापना मुहूर्त:

कलश और घटस्थापना मुहूर्त: सुबह 06:09 बजे से 10:33 तक। 
पूजा का शुभ मुहूर्त: दिन में 10:49 से 12:30 तक, शाम को 5:33 से 7:15 और 8:37 से 9:56 तक।
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 14 जुलाई 2026 को मध्यरात्रि 03:12 बजे से।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 15 जुलाई 2026 को सुबह 11:50 बजे तक।
 

नवरात्रि की शुरुआत: कैसे करें सही समय पर घटस्थापना और क्यों जरूरी हैं नियम?

शारदीय हो या गुप्त, नवरात्रि की नौ दिवसीय दिव्य उत्सव का आगाज़ 'घटस्थापना' (जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं) के साथ होता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि साक्षात आदि शक्ति माँ दुर्गा का अपने घर में आह्वान करने का सबसे पवित्र अनुष्ठान है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए बेहद कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि गलत समय पर की गई घटस्थापना से देवी मां रुष्ट भी हो सकती हैं। इसीलिए, अमावस्या के दिन और रात के समय कलश स्थापना करना पूरी तरह वर्जित है।
 

मूर्हत का सही गणित: कब करें स्थापना?

कलश स्थापना के लिए समय का सही चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसके लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम तय किए गए हैं:
प्रतिपदा का पहला तिहाई भाग: प्रतिपदा तिथि के दिन का शुरुआती एक-तिहाई हिस्सा घटस्थापना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है।
अभिजित मुहूर्त का विकल्प: यदि किसी कारणवश आप सुबह के शुभ समय में स्थापना न कर पाएं, तो दोपहर का 'अभिजित मुहूर्त' सबसे श्रेष्ठ बैकअप प्लान है।
मध्याह्न से पहले का नियम: सबसे जरूरी बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि घटस्थापना हमेशा हिंदू मध्याह्न (दोपहर) से पहले, प्रतिपदा तिथि रहते ही कर ली जाए।
 

नक्षत्र, योग और लग्न का खास तालमेल

मुहूर्त की गणना करते समय ज्योतिषीय पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है:
किसे टालें: कलश स्थापना के समय 'चित्रा नक्षत्र' और 'वैधृति योग' को टालने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं, फिर भी इनसे बचना बेहतर माना जाता है।
द्वि-स्वभाव लग्न (कन्या लग्न): ज्योतिष में शुभ काम के लिए द्वि-स्वभाव लग्न को प्राथमिकता दी जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्योदय के समय कन्या लग्न (जो कि द्वि-स्वभाव लग्न है) प्रभावी होता है। इसलिए यदि समय अनुकूल हो, तो इसी लग्न में घटस्थापना करना बेहद शुभ होता है।
 

भूलकर भी इन समयों पर न करें कलश स्थापना

शास्त्रों के अनुसार, कुछ समय ऐसे होते हैं जब शुभ शक्तियां सुप्त होती हैं या उनका प्रभाव कम होता है। इसलिए निम्नलिखित समय पर घटस्थापना कभी न करें:
 

दोपहर का समय (मध्याह्नकाल)

रात्रि का समय
सूर्योदय होने के बाद के 16 घटी (लगभग 6 घंटे 24 मिनट) बीत जाने के बाद का समय।
 
(नोट: यदि आप इस वर्ष की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आप संपूर्ण आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कैलेंडर की मदद से सटीक तिथियां देख सकते हैं।)
 
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