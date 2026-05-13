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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

इमेज में 12 राशियों के साथ उगते सूर्यदेव का फोटो और दैनिक राशिफल का मैसेज देता दृश्य

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 14 May 2026 : करियर: आज ऑफिस में नई चुनौतियां मिल सकती हैं। 
लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ाने का दिन है।
धन: निवेश से लाभ होने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज का दिन स्थिर और संतुलित रहेगा। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए अच्छा दिन है।
धन: खर्च नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है।
उपाय: सुबह तुलसी के पौधे को जल दें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: संचार में सुधार करें, गलतफहमी दूर होगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें और धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: अचानक खर्च हो सकता है, संभलकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: दूध का दान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: पेशेवर जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, संयम रखें।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: पीले रंग का वस्त्र पहनें और सूर्य को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, टीम वर्क अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है।
उपाय: हर दिन गाय के लिए आहार रखें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता रहेगी।
लव: साथी के साथ रिश्ते में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद फूलों का दान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें।ALSO READ: सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: जोखिम लेने का समय है, नए अवसर खुलेंगे।
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: नीले या काले वस्त्र पहनें और हनुमान जी की आराधना करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: व्यवसाय में उन्नति संभव है।
लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी।
धन: अच्छे अवसर से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: पीले चने का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, व्यायाम करें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज का दिन स्थिर और संतुलित रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें और गायत्री मंत्र जपें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।
उपाय: नीले फूलों का दान करें।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि
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