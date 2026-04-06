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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 07 April 2026 : करियर: आज नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: Abujh Muhurat: क्या होता है अबूझ मुहूर्त, क्या करें इस दिन
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: ऑफिस में आपकी प्रशंसा होगी।
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: काम में व्यस्तता रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी।
लव: किसी खास से मुलाकात हो सकती है।
धन: निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: दूध का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल अर्पित करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
लव: रोमांटिक दिन रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें।

 

मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: खर्च कम होंगे।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे।
लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: निवेश में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
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