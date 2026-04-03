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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 04 April 2026 : करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: रिश्तों में थोड़ी बहस संभव है, शांत रहें।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Vaishakh 2026: वैशाख माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: काम में व्यस्तता बढ़ेगी।
लव: पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

 

कर्क (Cancer)

 
करियर: प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।
उपाय: दूध का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में धैर्य रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: रोमांटिक समय बिताएंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: हर काम में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: थोड़ा ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई योजना शुरू कर सकते हैं।
लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: फिट रहेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: खर्च कम होंगे।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: करियर तथा कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: निवेश में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गरीबों को दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वस्थ रहेंगे।
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