  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (18:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 सितंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Today 09 September Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (10:28 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 09 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 09 सितंबर 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

बुधवार, 09 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज चतुर्दशी तिथि का प्रवेश हो रहा है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत एवं रात्रि पूजा की जाएगी।
बुधवार के साथ शिवरात्रि का संयोग भगवान शिव और श्री गणेश दोनों की कृपा के लिए उत्तम है। 
इस दिन शिव पूजा से भय, संकट और मानसिक तनाव दूर होता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार
तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण त्रयोदशी
पक्ष: कृष्‍ण पक्ष
मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्लेशा दोपहर 03:14 तक, तत्‍पश्‍चात मघा।
योग: शिव रा‍त्रि 09:52 तक, तत्‍पश्‍चात सिद्ध।
करण: वणिज दोपहर 12:30 तक, तत्‍पश्‍चात विष्टि।
चन्द्र राशि: कर्क राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:39 से 03:29 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:38 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:36 से 02:08 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 07:58 से 09:30 तक। 
गुलिक काल: सुबह 11:03 से दोपहर 12:36 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ॐ गं गणपतये नमःका जाप करें। तत्‍पश्‍चात यात्रा आरंभ करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
08 September Birthday: आपको 08 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

कर्क के गुरु और कुंभ के राहु का षडाष्टक योग: इन 5 राशियों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय रहेगा चमत्कारिक

कर्क के गुरु और कुंभ के राहु का षडाष्टक योग: इन 5 राशियों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय रहेगा चमत्कारिकज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनका एक-दूसरे के संदर्भ में बनना वाला कोण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं, जबकि छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण उनके मध्य 'षडाष्टक योग' का निर्माण हो रहा है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा।

कन्या में बुध की चाल: चमकेगी इन 5 किस्मत वालों की दुनिया

कन्या में बुध की चाल: चमकेगी इन 5 किस्मत वालों की दुनियाजब बुद्धि और वाणी के कारक बुध देव अपनी ही पसंदीदा और उच्च राशि कन्या में कदम रखते हैं, तो मानों सफलता के सारे बंद दरवाजे खुद-ब-खुद खुलने लगते हैं। 07 सितंबर से 02 दिसंबर 2026 तक का यह दौर बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आकाश मंडल में बेहद शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' आकार ले चुका है। जब भी बुध अपनी स्वराशि या उच्च राशि में आकर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण को चमकाते हैं, तो उसकी चमक सीधे इंसान के जीवन पर दिखती है। यूं तो यह बदलाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन 5 ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत के सितारे इस दौरान बुलंदियों पर होंगे।

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेतज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु और शुक्र का यह ज्योतिषीय संबंध विशेष रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा।

08 September Birthday: आपको 08 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 September Birthday: आपको 08 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!8 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 सितंबर, 2026)Today 08 September horoscope in Hindi : आज 08 सितंबर, 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...