Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 सितंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 02 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 02 सितंबर 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

बुधवार, 02 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन भगवान श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी (हलधर छठ) मनाया जाता है।

आज के ही दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए हलछठ का व्रत भी करती हैं।

बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी को भी समर्पित है।





आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार

तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण षष्ठी

पक्ष: कृष्‍ण पक्ष

मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: भरणी देर रात्रि 01:43 से 3 सितंबर तक।

योग: ध्रुव रा‍त्रि 09:12 तक, तत्‍पश्‍चात व्याघात।

करण: गर शाम 05:21 तक, तत्‍पश्‍चात वणिज।

चन्द्र राशि: मेष राशि में

सूर्य राशि: सिंह राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 से 03:33 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:38 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:38 से 02:12 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 07:57 से 09:31 तक।

गुलिक काल: सुबह 11:04 से दोपहर 12:38 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ा सा धनिया या तिल चबाकर निकलें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!