विजयादशमी का महाउपाय: 100 रुपए की इस एक दिव्य वस्तु से चमक जाएगी आपकी किस्मत

अधर्म पर धर्म की विजय का पावन पर्व दशहरा (विजयादशमी) केवल रावण दहन या शस्त्र पूजन तक सीमित नहीं है। तंत्र, ज्योतिष और सनातन परंपरा में इस दिन को सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जीवन के सारे आर्थिक कष्ट मिटा सकता है। क्या आप जानते हैं कि महज 100 रुपए के बजट में मिलने वाला 'लाल चंदन' (रक्त चंदन) आपके घर में धन-वैभव और खुशहाली के नए द्वार खोल सकता है? आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय की पूरी विधि और इसके पीछे का धार्मिक रहस्य।

लाल चंदन का धार्मिक रहस्य: क्यों है यह इतना खास?

वैदिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चंदन का सीधा संबंध महादेव और भगवान विष्णु से है।

जहाँ पीला चंदन मन को शांति प्रदान करता है, वहीं रक्त चंदन (लाल चंदन) को धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का अत्यंत प्रिय माना गया है।

आज के तनावभरे दौर में घर में लाल चंदन का प्रवेश नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाकर सकारात्मकता का संचार करता है।

श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की क्षमता रखता है।

चंदन का सुखा पाउडर और लेप तैयार करने का तरीका

पूजा सामग्री की दुकान से लाल चंदन की एक छोटी सी लकड़ी ले आएं (जो आसानी से 100 रुपए के आसपास मिल जाती है)। इसे सिलबट्टे पर थोड़े से जल के साथ घिसकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। यदि आप इस लेप को सुखा लेंगे, तो यह शुद्ध लाल चंदन पाउडर बन जाएगा, जिसे आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं।

विजयादशमी पर लाल चंदन प्रयोग करने की प्रामाणिक विधि

प्रातः स्नान व शुद्धिकरण: दशहरे के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।

पूजा थाल सजाएं: एक पूजा की थाली में लाल चंदन का लेप, रोली, पुष्प, धूप-दीप और जल का पात्र रखें।

भगवान को अर्पण: घर के मंदिर में माँ दुर्गा या प्रभु श्री राम के चरणों में लाल चंदन से तिलक लगाएं।

माथे पर धारण करें: देव-पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने माथे या आज्ञा चक्र पर लाल चंदन का तिलक लगाएं।

तिजोरी में स्थापना: पूजन के उपरांत इस लाल चंदन की लकड़ी को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, लॉकर या पूजा स्थान पर रख दें।

लाल चंदन के 6 अचूक और सिद्ध लाभ

अथाह धन-समृद्धि: माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यापार में तरक्की होती है और धन रुकने लगता है।

शत्रु बाधा का नाश: विजयादशमी की दिव्य ऊर्जा के साथ यह चंदन शत्रुओं और विरोधियों के प्रभाव को समाप्त करता है।

आरोग्य और ताजगी: आयुर्वेद के अनुसार लाल चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क की नसें शांत होती हैं और एकाग्रता बढ़ती है।

गृह क्लेश से मुक्ति: इसकी उपस्थिति से घर का वातावरण शांत होता है और पारिवारिक रिश्तों में मिठास आती है।

ग्रह दोष व पाप नाश: चंदन धारण करने से मानसिक विकार और अनजाने में हुए पापों का प्रभाव क्षीण होता है।

सकारात्मक ऊर्जा: घर में व्याप्त दुष्ट शक्तियों और नकारात्मकता का तत्काल सफाया होता है।