असम में भाजपा को बड़ा झटका, हाफलांग से कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ेंगी नंदिता गारलोसा

Assam Assembly Elections 2026 : असम में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब वरिष्‍ठ नेता और हिमंता बिसवा सरकार में मंत्री नंदिता गारलोसा कांग्रेस में शामिल हो गई। वे हाफलांग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी।

गारलोसा ने हाफलोंग सीट से कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला भाजपा की रूपाली लांगथासा को मौका दिया है। भाजपा ने नंदिता का टिकट काटकर रूपाली को मौका दिया है।

कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने प्रदेश महासचिव निर्मल लंगथासा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट गरलोसा को देने पर सहमति जताई।

कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नंदिता गारलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। वह पिछले पांच वर्षों से ‘दिमा हसाओ’ की आवाज रही हैं और वह हमेशा अपने विश्वासों और सिद्धांतों के लिए खड़ी रही हैं।

गौरतलब है कि असम में 1 चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta