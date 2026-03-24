मंगलवार, 24 मार्च 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. असम विधानसभा चुनाव 2026
  3. असम विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. nandita gorlosa files nomination from haflong
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 24 मार्च 2026 (12:32 IST)

असम में भाजपा को बड़ा झटका, हाफलांग से कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ेंगी नंदिता गारलोसा

nandita gorlosa
Assam Assembly Elections 2026 : असम में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब वरिष्‍ठ नेता और हिमंता बिसवा सरकार में मंत्री नंदिता गारलोसा कांग्रेस में शामिल हो गई। वे हाफलांग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी।
 
गारलोसा ने हाफलोंग सीट से कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला भाजपा की रूपाली लांगथासा को मौका दिया है। भाजपा ने नंदिता का टिकट काटकर रूपाली को मौका दिया है।
 
कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने प्रदेश महासचिव निर्मल लंगथासा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट गरलोसा को देने पर सहमति जताई।
 
कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नंदिता गारलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। वह पिछले पांच वर्षों से ‘दिमा हसाओ’ की आवाज रही हैं और वह हमेशा अपने विश्वासों और सिद्धांतों के लिए खड़ी रही हैं। 
 
गौरतलब है कि असम में 1 चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ9 अप्रैल को युद्ध खत्म करेगा अमेरिका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंकाकोलंबिया में सोमवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 100 से अधिक लोग सवार थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। जब देश की वायुसेना का हरक्यूलिस C-130 विमान प्यूर्टो लेगुइज़ामो से उड़ान भर रहा था। विमान में जवान सवार थे।

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलना

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलनाPM Modi Lok Sabha Speech: पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान और इजराइल, अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है।

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लान

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लानसोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले दो दिनों से सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि देश ने अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है।

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरे

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरेपश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 5 दिन के लिए पावर प्लांट पर हमले के प्लान को टाल दिया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

और भी वीडियो देखें

Rajasthan Board 10th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, छात्राओं ने फिर मारी बाजी

Rajasthan Board 10th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, छात्राओं ने फिर मारी बाजीRajasthan Board 10th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। इस बार कुल पास प्रतिशत 94.23% रहा, जिसमें छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। 5वीं और 8वीं के परिणाम भी जारी किए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट या SMS के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीकर को आया ईमेल, मचा हड़कंप

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीकर को आया ईमेल, मचा हड़कंपBomb threat Delhi Assembly : दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल आया है, जिसमें विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं ईमेल से मिली धमकी में विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाने की बात कही गई है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम का भी उल्लेख किया गया है। ईमेल पर मिली इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया। इस धमकीभरे मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाईअलर्ट पर हैं और विधानसभा परिसर के साथ-साथ आसपास के इलाकों में सुरक्षा और सख्‍त कर दी गई है।

गुजरात में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाहों से अहमदाबाद, राजकोट सहित कई शहरों में हड़कंप, जानें क्या है हकीकत

गुजरात में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाहों से अहमदाबाद, राजकोट सहित कई शहरों में हड़कंप, जानें क्या है हकीकतPetrol Shortage Rumors in Gujarat: गुजरात के प्रमुख शहरों में सोमवार को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और कुछ आउटलेट्स के अस्थायी बंद होने की खबरों ने लोगों में चिंता पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर फैली कमी की अफवाहों के कारण वाहन चालक बड़े पैमाने पर ईंधन भरवाने पहुंचे, जिससे सामान्य आपूर्ति नेटवर्क पर अचानक दबाव बढ़ गया।

भोपाल में 1 अप्रैल से 740 लोकेशन पर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, कलेक्टर गाइडलाइन में बढोत्तरी को मंजूरी

भोपाल में 1 अप्रैल से 740 लोकेशन पर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, कलेक्टर गाइडलाइन में बढोत्तरी को मंजूरीराजधानी भोपाल में अब घर का सपना और महंगा होने जा रहा है। राजधानी में 2026-27 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में शहर के 2177 में से 740 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। बैठक में प्राप्त 63 सुझावों पर तथ्यात्मक आधार पर चर्चा की गई। इनमें से 34 सुझावों को आंशिक रूप से स्वीकार, 4 सुझावों को पूर्ण रूप से मान्य, जबकि 22 सुझावों को अमान्य किया गया। वहीं 3 सुझाव, जो शासन अथवा केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से संबंधित पाए गए, उन्हें विचारार्थ केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाने का निर्णय लिया गया

मध्यप्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू, 3 महीने की खपत के आधार पर मिलेगी गैस

मध्यप्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू, 3 महीने की खपत के आधार पर मिलेगी गैसमध्यप्रदेश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये गये हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com