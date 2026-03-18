यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोल

Rajiv Shukla Rajya Sabha Speech: संसद में कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने इज़राइल को 'फादरलैंड' (पितृभूमि) बताया था। शुक्ला ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा, "यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए?"

राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की असली पहचान 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की रही है, जहां पूरा विश्व एक परिवार है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारे पूर्वज राम, कृष्ण, ऋषि-मुनि, संत-महात्मा थे। भारती ऋषि, भारती संत, महात्मा—ये सब हमारे पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज और बाप हो गए? भाजपा ने यहूदियों को कब से अपना पूर्वज मानना शुरू कर दिया?"

इज़राइल हमारा 'फादरलैंड' कैसे बन गया?



संसद में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा - भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए, कि हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे फिर दूसरों की लड़ाई में अपना सिर क्यों डाल रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जाकर खुद को समर्पित करना पड़ा?



#rajivshukla #RajeevShukla #Congress @ShuklaRajiv pic.twitter.com/aWbtpEdz76 — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 18, 2026 स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता कांग्रेस नेता का यह व्यंग्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने इसे 'करारा जवाब' दिया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की इज़राइल-केंद्रित नीति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता कर रही है।



यह बयान हाल ही में संसद सत्र के दौरान आया, जब विपक्षी दल भारत की इज़राइल के प्रति निकटता और ईरान सहित अन्य मुद्दों पर सरकार की नीति की आलोचना कर रहे थे। शुक्ला ने आगे कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि इज़राइल हमारा 'फादरलैंड' कैसे बन गया? उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर कब से भारत ने किसी एक देश को अपना 'पितृभूमि' मान लिया, जबकि भारत की परंपरा सभी देशों के साथ समान संबंध रखने की रही है।