इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 18, 2026
ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
इंदौर के बंगाली चौराहे के पास बृजेश्वरी एनेक्स में देर रात भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के दौरान धमाके के बाद गैस सिलेंडरों में विस्फोट से आग फैलने की बात सामने आई हैhttps://t.co/9Xldu0bbZd#indore pic.twitter.com/9qOO1BuW4S— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 18, 2026