हादसे के तुरंत बाद इंदौर के कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने सुबह तक आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था।
इंदौर के बंगाली चौराहे के पास बृजेश्वरी एनेक्स में देर रात भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के दौरान धमाके के बाद गैस सिलेंडरों में विस्फोट से आग फैलने की बात सामने आई हैhttps://t.co/9Xldu0bbZd#indore pic.twitter.com/9qOO1BuW4S— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 18, 2026
#WATCH | इंदौर, मध्य प्रदेश: पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा, "...आग बड़ी तेजी से फैली। शुरुआती जांच के मुताबिक घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही थी और चार्जिंग पॉइंट में धमाका हो गया और वहां से आग घर में फैल गई...घर के अंदर 10 से ज़्यादा गैस टैंक भी रखे थे,… https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/gXlEzfgzdT— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026