CM योगी की कांवड़ियों से अपील, अनुशासन बनाए रखें, हुड़दंग से बचें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिमला में कांवड़ संघों से कहा कि जीवन में धैर्य, अनुशासन हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं हुड़दंगी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई हुड़दंगी, या अनुशासन हीनता होगी तो इस प्रकार के दृश्य को विरोधी नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति येन-केन-प्रकारेण अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे।

मर्यादा को समझना होगा

पहले जय श्री राम बोलने पर लाठियां-गोलियां चलती थीं

सीएम ने कहा कि पहले जय श्री राम बोलने पर लाठियां-गोलियां चलती थीं और जन्माष्टमी व कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी, लेकिन आज सब सेवा में खड़े हैं। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि वे राम के वंशज और भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए छोटी बातों पर हुड़दंग न करें। कोई गलत तत्व यात्रा को नुकसान पहुंचाए तो उसे कान पकड़कर बाहर कर दें।

इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री योगी ने शामली को 589 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी।