Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (14:56 IST)

2047 का रोडमैप तैयार! बजट 2026 में 'विकसित भारत' के लिए क्या है खास?

narendra modi on budget
Budget 2026 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। मोदी ने कहा- बजट से देश को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज को मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है। ALSO READ: Budget 2026: मध्यम वर्ग और छोटे करदाताओं की चांदी! टैक्स नियमों में हुए 5 बड़े बदलाव, जानें ITR से लेकर विदेश यात्रा तक क्या बदला?
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं।
 
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी, उसके नागरिक होते हैं। बीते वषों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्कील, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। ALSO READ: budget में सस्ता महंगा, आम आदमी को बड़ी राहत! जानें क्या-क्या सस्ता हुआ
 
उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बांड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार और विश्वसनीय क्वालिटी सप्तलायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जो बड़ी-बड़ी ट्रेड डिल्स भारत ने की हैं, मदर ऑफ ऑल डिल्स का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े-बड़े कदम उठाए गए हैं।
 
उन्होंने कहा कि हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं SHGs से जुड़ी हैं और ये बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित और संचालित SHGs का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर में लक्ष्मी जी पधारें।
 
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर और फिशरीज को हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, कोको, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं।
