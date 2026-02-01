रविवार, 1 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (13:48 IST)

Budget 2026 : AI चैट बॉट से लेकर 20 हजार के लोन तक, बजट में किसानों के किया क्या है खास?

Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। बजट में AI चैट बॉट से लेकर 20 हजार के लोन तक कई एलान किए गए हैं। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना को लेकर कोई बड़ा एलान होगा लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। ALSO READ: budget में सस्ता महंगा, आम आदमी को बड़ी राहत! जानें क्या-क्या सस्ता हुआ

भारत विस्तार AI से किसानों के फसल उत्पादन में फायदा होगा और लोकल लैंग्वेज में खेती-बाड़ी की जानकारी मिलेगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। Krishi Saathi AI चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे।
 
नौवीं बार बजट पेश वित्त मंत्री ने नारियल उत्पादन योजना का एलान करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी आजिविका के लिए नारियल पर निर्भर है। कच्चे काजू और कोको को भी ग्लोबल प्रिमियम ब्रांड में बदलने पर जोर दे रही है। अखरोट, बादाम और पाइन नट्स की उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है।
 
किसानों की आय बढ़ाने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ALSO READ: Budget 2026 : न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, बजट में इनकम टैक्स में क्या नया?
उन्होंने चंदन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए इसे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा बताया। चंदन की प्रतिष्‍ठा कायम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी।
कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामाShahbaz Sharif news in hindi : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है, तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है।

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरार

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरारJodhpur Sadhvi Mysterious Death: राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक निजी समाचार चैनल से खास बातचीत में एसआईटी प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। मुख्य संदेही कंपाउंडर देवी सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने साध्वी प्रेम बाईसा को सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे।

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौतBLA launches big attack in Balochistan : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्ज

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्जSonbhadra Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रामलीला मंचन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, श्रीराम का किरदार निभा रहे व्यक्ति का तीर रावण का किरदार निभा रहे सुनील कुमार की आंख में लग गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। घटना के बाद सुनील के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह घटना 13 नवंबर 2025 देर रात की है।

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?Share Market review market ki baat : बजट से पहले वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। बाजार में 4 दिन काम हुआ इसमें से 3 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ जबकि आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह?

बजट 2026 के बाद शेयर बाजार धड़ाम: सेंसेक्स 2300 अंक टूटा, निफ्टी 500 अंक गिरा, ऑप्शन टैक्स बढ़ोतरी से हड़कंप

बजट 2026 के बाद शेयर बाजार धड़ाम: सेंसेक्स 2300 अंक टूटा, निफ्टी 500 अंक गिरा, ऑप्शन टैक्स बढ़ोतरी से हड़कंपBudget 2026 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका दिया। बजट भाषण खत्म होते ही शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स में 2300 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई तो निफ्टी भी 500 से ज्यादा अंक गिर गया।

budget में सस्ता महंगा, आम आदमी को बड़ी राहत! जानें क्या-क्या सस्ता हुआ

budget में सस्ता महंगा, आम आदमी को बड़ी राहत! जानें क्या-क्या सस्ता हुआbudget-2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 में आम जनता की सेहत और जेब दोनों का ख्याल रखा गया है। सरकार ने कैंसर और शुगर जैसी 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स घटाकर बड़ी राहत दी है। वहीं, अगर आप विदेश यात्रा (खासकर ब्रिटेन) की योजना बना रहे हैं या नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो यह बजट आपके लिए अच्छी खबर लाया है।

Budget 2026 : न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, बजट में इनकम टैक्स में क्या नया?

Budget 2026 : न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, बजट में इनकम टैक्स में क्या नया?Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐेलान किया। उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे इनकम टैक्स भरना और अब आसान हो जाएगा। दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं।

Budget 2026 Updates: निर्मला सीतारमण के बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं

Budget 2026 Updates: निर्मला सीतारमण के बजट में आम आदमी को कोई राहत नहींBudget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश कर रही है। मिडिल क्लास को टैक्स राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा? नौकरीपेशा, किसानों और पेंशनर्स के लिए क्या बड़े ऐलान होंगे- यहां पढ़ें बजट की हर बड़ी घोषणा का मिनट-दर-मिनट LIVE अपडेट सबसे पहले।

बजट 2026-27: 3 नए आयुर्वेदिक एम्स, 5 रीजनल मेडिकल हब और सस्ती दवाओं का ऐलान

बजट 2026-27: 3 नए आयुर्वेदिक एम्स, 5 रीजनल मेडिकल हब और सस्ती दवाओं का ऐलानBudget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश कर रही है। बजट में सीतारमण ने 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की। नेशनल इंस्टीट्‍यूट ऑफ हास्पीटिलिटी की स्थापना भी होगी।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
