जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री, निवेशकों को मिला 21.36 फीसदी लिस्टिंग गेन

JIO IPO Listing : जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार, 28 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर धमाकेदार एंट्री की। दोनों ही जगह इसकी लिस्टिंग 1,119 के IPO इश्यू प्राइस के मुकाबले 1,358 रुपए पर हुई। इससे निवेशकों को 21.36% का लिस्टिंग गेन मिला।

जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,188 करोड़ रुपये के IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चली तीन दिन की सब्सक्रिप्शन विंडो के दौरान, इसे कुल मिलाकर 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस इश्यू के लिए लगभग 1.3 करोड़ आवेदन आए, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के हिस्से को मिलाकर कुल मांग 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

जियो ने IPO बाजार में ये कीर्तिमान ऐसे समय में कायम किए, जब शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, महंगे कच्चे तेल और वैश्विक अनिश्चितता ने बाजार का माहौल कमजोर कर रखा था। ऐसे में जियो के IPO को मिली मांग बाजार विशेषज्ञों की उम्मीदों से भी आगे निकल गई। साथ ही सार्वजनिक बोलियों की रकम के मामले में पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया।

अक्टूबर 2025 में LG Electronics India के IPO की सार्वजनिक बिडिंग में करीब 4.43 लाख करोड़ की बोलियां आई थीं। जियो की गैर-एंकर बिडिंग में यह आंकड़ा करीब 4.90 लाख करोड़ रुपए रहा। यानी पिछले बेंचमार्क से लगभग 47 हजार करोड़ या 11 फीसदी ज्यादा। इसके अलावा जियो के एंकर निवेशकों से भी करीब 2.50 लाख करोड़ की मांग आई थी।

भारत के सबसे बड़े IPO की एक खासियत यह भी रही कि यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू था। यानी मौजूदा शेयरधारकों ने इसके जरिए अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची। सब्सक्रिप्शन की रफ्तार भी असाधारण रही। 26 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट भी हो गया।