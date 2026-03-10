Share Bazaar में लौटी रौनक, Sensex 640 अंक उछला, Nifty भी 24250 के पार

Share Market Update News : लगातार 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज बड़ा उछाल देखने को मिला। खबरों के अनुसार, कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 639.82 अंक या 0.82 प्रतिशत उछलकर 78,205.98 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 233.55 अंक या 0.97 प्रतिशत चढ़कर 24,261.60 के स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़त से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 447.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 441.10 लाख करोड़ रुपए रहा था।

निवेशकों में खुशी की लहर

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में ज्यादा तेजी

लार्जकैप शेयरों की तुलना में छोटे और मझोले शेयों में ज्यादा तेजी देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स में करीब 3 प्रतिशत की सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 2.6 प्रतिशत और पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 2.2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में 3.67 फीसदी की सबसे अधिक तेजी रही।

कुल 4420 शेयरों में हुआ कारोबार

एक्सचेंज पर कुल 4420 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला। इसमें से 3,109 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 1,172 शेयरों में गिरावट देखी गई जबकि 139 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। इसके अलावा 65 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52 वीक हाई छुआ। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और पश्चिम एशिया में संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीदों के बीच घरेल बाजार में बढ़त देखने को मिली।

डॉलर के मुकाबले रुपया चढ़ा

रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से मजबूती से उबरते हुए 36 पैसे बढ़कर 91.85 (अस्थाई) पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 5.35 प्रतिशत की तीव्र उछाल के साथ बढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.88 प्रतिशत की तेजी से ऊपर चढ़ा। शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी सकारात्मक स्तर पर बंद हुए।

Edited By : Chetan Gour