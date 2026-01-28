Budget से पहले Share Bazaar में तेजी, Sensex 487 अंक उछला, Nifty भी 25340 के पार
Share Market Update News : भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय बजट से पहले शेयर कारोबारी सत्र में आज सेंसेक्स में 487.20 अंकों की तेजी रही और यह 82,344.68 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 167.35 अंकों की बढ़त के साथ 25342.75 के स्तर पर बंद हुआ। आज ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2 फीसदी से अधिक की तेजी रही।
आज ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2 फीसदी से अधिक की तेजी रही। निफ्टी मीडिया, ऑटो, IT, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। मजबूत ग्लोबल संकेतों और निफ्टी रियल्टी, मेटल व ऑयल एंड गैस इंडेक्स में मजबूत खरीदारी ने भी बाजार को ऊपर की ओर बढ़ावा दिया।
सबसे ज्यादा खरीदारी Bharat Electronics के शेयरों में देखने को मिली और यह स्टॉक BSE पर 8 फीसदी से अधिक उछल गया। आज स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.71 फीसदी उछल गया, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में भी 2.23 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।
केंद्रीय बजट से पहले बाजार में उम्मीदों का माहौल बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर दिख रहा है। निवेशकों को भरोसा है कि सरकार इस बार कैपेक्स बढ़ाएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा डिफेंस कंपनियों को मिलेगा। इसी उम्मीद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), HAL, BEML, कोचीन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है और कई स्टॉक्स 13% तक चढ़ गए।
इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सत्र के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत-ईयू ट्रेड डील ने बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,857.48 और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,175.40 पर रहा।
Edited By : Chetan Gour