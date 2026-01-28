बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Stock market rallied ahead of Union Budget
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (16:47 IST)

Budget से पहले Share Bazaar में तेजी, Sensex 487 अंक उछला, Nifty भी 25340 के पार

Share Market Update News
Share Market Update News : भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय बजट से पहले शेयर कारोबारी सत्र में आज सेंसेक्‍स में 487.20 अंकों की तेजी रही और यह 82,344.68 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 167.35 अंकों की बढ़त के साथ 25342.75 के स्तर पर बंद हुआ। आज ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2 फीसदी से अधिक की तेजी रही।

खबरों के अनुसार, भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय बजट से पहले शेयर कारोबारी सत्र में आज सेंसेक्‍स में 487.20 अंकों की तेजी रही और यह 82,344.68 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 167.35 अंकों की बढ़त के साथ 25342.75 के स्तर पर बंद हुआ।
आज ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2 फीसदी से अधिक की तेजी रही। निफ्टी मीडिया, ऑटो, IT, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। मजबूत ग्लोबल संकेतों और निफ्टी रियल्टी, मेटल व ऑयल एंड गैस इंडेक्स में मजबूत खरीदारी ने भी बाजार को ऊपर की ओर बढ़ावा दिया।

सबसे ज्यादा खरीदारी Bharat Electronics के शेयरों में देखने को मिली और यह स्टॉक BSE पर 8 फीसदी से अधिक उछल गया। आज स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.71 फीसदी उछल गया, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में भी 2.23 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।
केंद्रीय बजट से पहले बाजार में उम्मीदों का माहौल बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर दिख रहा है। निवेशकों को भरोसा है कि सरकार इस बार कैपेक्स बढ़ाएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा डिफेंस कंपनियों को मिलेगा। इसी उम्मीद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), HAL, BEML, कोचीन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है और कई स्टॉक्स 13% तक चढ़ गए।
इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सत्र के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत-ईयू ट्रेड डील ने बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,857.48 और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,175.40 पर रहा।
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का ब्लूप्रिंट EU से भारत का FTA, कैसे बनेगा गेम-चेंजर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आएगी नींद

'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का ब्लूप्रिंट EU से भारत का FTA, कैसे बनेगा गेम-चेंजर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आएगी नींद7 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मंगलवार को घोषित हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को भारतीय उद्योग जगत ने इसे 'गेम-चेंजर' करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई यह डील केवल 190 अरब डॉलर के व्यापार की बात नहीं है, बल्कि यह 'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है।

माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांच

माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांचमाघ मेले में उमड़े आस्था के जनसैलाब के बीच श्रद्धालुओं की सुविधाओं व स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संपूर्ण मेला क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। मेले में अब तक 17 करोड़ से अधिक सनातनियों को शुद्ध व स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए हैं।

शंकराचार्य अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ने दिया ऑफर, क्‍या अलंकार अग्‍निहोत्री बनेंगे संत?

शंकराचार्य अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ने दिया ऑफर, क्‍या अलंकार अग्‍निहोत्री बनेंगे संत?बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। अब सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पूरे विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है।

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को निकाला, शंकराचार्य विवाद को लेकर दिया था बयान

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को निकाला, शंकराचार्य विवाद को लेकर दिया था बयानमहामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी (यामाई ममता नंद गिरि) को किन्नर अखाड़ा से बाहर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर की। 25 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है।

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTA

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTAभारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत-EU समिट के दौरान इसकी घोषणा की। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

LIVE: अजित पवार का विमान हादसे में निधन, कपड़े और घड़ी से हुई शव की पहचान

LIVE: अजित पवार का विमान हादसे में निधन, कपड़े और घड़ी से हुई शव की पहचानLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को एक बड़े विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ ही पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर, सहपायलट कैप्टन शांभवी पाठक, पीएम विपिन जाधव और पिंकी माली का भी निधन हो गया। पल पल की जानकारी...

चीन में सेना में बगावत का डर : शी जिनपिंग ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल झांग यूक्सिया को क्यों हटाया?

चीन में सेना में बगावत का डर : शी जिनपिंग ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल झांग यूक्सिया को क्यों हटाया?Xi Jinping removes Zhang Youxia: चीन में शी जिनपिंग ने अपने सबसे वरिष्ठ जनरल झांग यूक्सिया को हटा दिया है। क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या सेना में तख्तापलट का डर? पढ़ें विस्तृत विश्लेषण।

ajit pawar plane crash : अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

ajit pawar plane crash : अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

दक्षिण भारत में चांदी पहली बार 4 लाख पार, क्या है सोने के दाम?

दक्षिण भारत में चांदी पहली बार 4 लाख पार, क्या है सोने के दाम?Gold Silver Rates : अमेरिकी डॉलर में तेज गिरावट और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मजबूत मांग से सोने चांदी की कीमत बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दक्षिण भारत में चांदी पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। यहां सोना भी 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार हो गया।

अजित पवार के प्लेन क्रैश का CCTV footage सामने आया, कैसे हुआ हादसा?

अजित पवार के प्लेन क्रैश का CCTV footage सामने आया, कैसे हुआ हादसा?Ajit Pawar Plane Crash : बारामती में बुधवार सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ और खेत में जा गिरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com