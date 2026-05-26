Share Bazaar में बिकवाली रही हावी, Sensex 479 अंक लुढ़का, Nifty भी 24 हजार के नीचे

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा। अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ते ही बाजार में बिकवाली हावी रही। मध्य पूर्व में अचानक बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्‍स 479.26 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 76009.70 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 118 अंक यानी 0.49 फीसदी लुढ़ककर 23913.70 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सेंसेक्‍स के 30 में से ज्यादातर शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।







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सबसे ज्यादा बिकवाली Bharti Airtel, TCS, Bajaj Finance, Trent और Titan जैसे शेयरों में देखने को मिली। सबसे ज्यादा बिकवाली निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रही और यह 1 फीसदी तक लुढ़क गया। इसके अलावा निफ्टी मीडिया, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। इस गिरावट के कारण निफ्टी ने अपना महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर (24000) खो दिया।

Edited By : Chetan Gour