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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , सोमवार, 25 मई 2026 (16:26 IST)

Stock Market : कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 1073 अंक चढ़ा, निफ्टी 24000 के पार

Stock Market
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर सकारात्मक माहौल बनने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1 प्रतिशत से अधिक चढ़कर बंद हुए।
एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से भारतीय बाजार को राहत मिली है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलने से वैश्विक निवेशकों का रुझान भी बेहतर हुआ, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया। 
 
मुंबई में कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ 76,488.96 अंक पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 1,143.72 अंक यानी 1.51 प्रतिशत उछलकर 76,559.07 अंक तक पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 312.40 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,031.70 अंक पर बंद हुआ।  Edited by : Sudhir Sharma 
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डोनाल्ड ट्रंप बोले- मुझे भारत पसंद, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन, अमेरिकी राजदूत को आया सरप्राइज कॉल

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पश्चिम बंगाल के फालता में BJP की प्रचंड जीत, देबांग्शु पांडा ने जहांगीर खान को 1 लाख से ज्यादा वोटों से दी शिकस्‍त, शुभेंदु अधिकारी की भविष्यवाणी हुई सचFalta Assembly Election Result : पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा में हुए दोबारा मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। फालता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 109021 वोटों के अंतर से लेफ्ट उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी को हराया। बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को कुल 149666 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर CPI(M) के शंभू नाथ कुर्मी को केवल 40645 वोट से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मोल्ला को केवल 10084 वोट मिले। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को 7783 वोट मिले। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव से पहले इस सीट पर ऐलान किया था कि भाजपा 1 लाख से ज्‍यादा वोटों से जीतेगी।

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