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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 20 मई 2026 (17:39 IST)

Share Bazaar में रही तेजी, Sensex 118 अंक चढ़ा, Nifty भी 23650 के पार

Indian stock market witnessed a rally at close of trading
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार को शुरुआती कमजोरी के बावजूद हरे निशान पर कारोबार का समापन हुआ। सेंसेक्स 117.54 यानी 0.16 फीसदी अंकों की बढ़त के साथ 75318.39 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं दूसरी ओर निफ्टी 41 अंक यानी 0.17 फीसदी की बढ़त के साथ 23659 पर रहा। आज के कारोबार में ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत गिरकर 75200.85 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत लुढ़ककर 23618 अंक पर रहा था।
 
भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार को शुरुआती कमजोरी के बावजूद हरे निशान पर कारोबार का समापन हुआ। सेंसेक्स 117.54 यानी 0.16 फीसदी अंकों की बढ़त के साथ 75318.39 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं दूसरी ओर निफ्टी 41 अंक यानी 0.17 फीसदी की बढ़त के साथ 23659 पर रहा।
आज के कारोबार में ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत गिरकर 75200.85 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत लुढ़ककर 23618 अंक पर रहा था।
 
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 96.83 (अस्थाई) के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच अंतिम घंटे की खरीदारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल से शेयर बाजार गिरावट से उबरकर बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.83 प्रतिशत उछला।
इसके अलावा बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी बढ़त में रहे। यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में तेजी के रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।
Edited By : Chetan Gour
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