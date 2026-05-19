Share Bazaar में रहा बिकवाली का दबाव, Sensex 114 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Share Market Update News : मंगलवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज हुई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75200.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23618 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले बीएसई सेंसेक्स सोमवार 77.05 अंक के लाभ में रहा था जबकि निफ्टी में 6.45 अंक की मामूली तेजी रही थी।

मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 152 अंकों की बढ़त के साथ 17,413.75 अंक पर बंद हुआ है। एस्ट्रल लिमिटेड, गेल, रेल विकास और भारत फोर्ज क्रमशः 6.26 फीसदी, 2.56 फीसदी, 2.51 फीसदी, 1.90 फीसदी और 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।





एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुए। इससे पहले बीएसई सेंसेक्स सोमवार 77.05 अंक के लाभ में रहा था जबकि निफ्टी में 6.45 अंक की मामूली तेजी रही थी।

Edited By : Chetan Gour