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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 19 मई 2026 (17:13 IST)

Share Bazaar में रहा बिकवाली का दबाव, Sensex 114 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Major indices of Indian stock market closed lower
Share Market Update News : मंगलवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज हुई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75200.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23618 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले बीएसई सेंसेक्स सोमवार 77.05 अंक के लाभ में रहा था जबकि निफ्टी में 6.45 अंक की मामूली तेजी रही थी।
 
आज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज हुई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75200.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23618 अंक पर बंद हुआ।
मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 152 अंकों की बढ़त के साथ 17,413.75 अंक पर बंद हुआ है। एस्ट्रल लिमिटेड, गेल, रेल विकास और भारत फोर्ज क्रमशः 6.26 फीसदी, 2.56 फीसदी, 2.51 फीसदी, 1.90 फीसदी और 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, अडाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल और सन फार्मा प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हुई। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमत ने भी बाजार धारणा को प्रभावित किया।
एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुए। इससे पहले बीएसई सेंसेक्स सोमवार 77.05 अंक के लाभ में रहा था जबकि निफ्टी में 6.45 अंक की मामूली तेजी रही थी। 
Edited By : Chetan Gour
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