सर्वपितृ अमावस्या 2026: 10 ऐसे रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

सर्वपितृ अमावस्या केवल पितरों को विदा करने का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक और खगोलीय विज्ञान के ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हैरान कर देते हैं। इस बार 10 अक्टूबर 2026 को पितृ पक्ष का समापन होने जा रहा है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, महालय विसर्जन और पितृविसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाने वाला यह दिन पूर्वजों की कृपा पाने का आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या से जुड़े 10 ऐसे अद्भुत रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे:-

1. 15 दिनों के आतिथ्य का अंतिम पड़ाव

पितृ पक्ष के दौरान 15 दिनों तक पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान रहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या वही पावन घड़ी है जब हम पूरे आदर-सत्कार और सेवा भाव के बाद उन्हें सादर पितृलोक के लिए विदा करते हैं।

2. भूले-बिसरे और अज्ञात पितरों का उद्धार

यह एक ऐसी तिथि है जिसे "माफ करने वाली तिथि" भी कह सकते हैं। जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न हो या जिनका नाम-गोत्र भी हम न जानते हों, उन सभी अज्ञात पितरों का श्राद्ध इसी दिन करके उन्हें तृप्त किया जाता है।

3. छूटे हुए श्राद्ध का इकलौता विकल्प

यदि किसी कारणवश आप पितृ पक्ष के दौरान किसी तिथि पर श्राद्ध करने से चूक गए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मान्यता है कि इस अमावस्या पर सभी पितर आपके मुख्य द्वार पर आते हैं; ऐसे में इस दिन किया गया तर्पण उन्हें पूरी तरह तृप्त कर देता है।

4. विशेष पाठों का अलौकिक प्रभाव

इस खास दिन पर पितृ सूक्तम्, रुचि कृत पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री, पितृ कवच, गरुड़ पुराण या श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करने से पितरों को तत्काल शांति मिलती है और घर के सारे कष्ट मिट जाते हैं।

5. पंचबलि और 16 ब्राह्मणों के भोजन का विधान

अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान के बाद पंचबलि (गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देव) निकालना बेहद जरूरी है। इसके बाद 16 ब्राह्मणों को या अपनी सामर्थ्य अनुसार आदरपूर्वक भोजन कराकर दान-दक्षिणा दी जाती है।

6. गीता के ये दो अध्याय देते हैं मुक्ति का मार्ग

यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन गीता के 'दूसरे' और 'सातवें' अध्याय का पाठ अवश्य करें। इन अध्यायों का पुण्यफल पितरों को सीधे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है।

7. सूर्य की 'अमा' किरण का खगोलीय रहस्य

शास्त्रों के अनुसार सूर्य की हजारों किरणों में सबसे शक्तिशाली किरण 'अमा' है। जब अमावस्या तिथि पर चंद्रमा का भ्रमण इस किरण में होता है, तो चंद्रमा के ऊपरी भाग से पितरों के सूक्ष्म तत्व सीधे धरती पर उतर आते हैं। यही कारण है कि इस तिथि का महत्व सबसे अलग है।

8. महायोगों में श्राद्ध का कई गुना फल

अमावस्या के अलावा मन्वादि तिथि, संक्रांति, व्यतिपात योग, गजच्छाया योग, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण जैसे दुर्लभ समय में किया गया श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है।

9. इन चीजों से बनाए रखें सख्त दूरी

इस दिन घर में क्लेश, शराब, मांसाहार, लहसुन-प्याज, बैंगन, लौकी, मूली, काला नमक, सरसों का साग, बासी खाना, सफेद तिल और मसूर की दाल का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। सात्विकता ही इस दिन की सबसे बड़ी पूजा है।

10. श्राद्ध के लिए सही समय 'कुतुप काल'

पितरों का तर्पण कभी भी तड़के सुबह या रात में नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार सुबह देव पूजन और दोपहर में 'कुतुप, रोहिणी या अभिजीत मुहूर्त' (मध्याह्न समय) में ही श्राद्ध कर्म करना सबसे फलदायी माना गया है।