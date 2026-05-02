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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शनिवार, 2 मई 2026 (23:10 IST)

Russia-Ukraine War : जब‍ यूक्रेन ने किया था रूस के बड़े सैन्य हवाई अड्डे पर हमला, जानिए इस सर्जिकल स्ट्राइक की विस्तृत रिपोर्ट

Russia-Ukraine War News
Russia-Ukraine War News : रूस-यूक्रेन युद्ध (24 फरवरी 2022 से शुरू) 2 मई 2026 तक लगभग 1163 दिन (4 वर्ष से अधिक) पुराना हो चुका है। यह संघर्ष अभी भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक नया और विनाशकारी मोड़ ले लिया है। 25 अप्रैल 2026 को यूक्रेन ने रूसी सीमा के काफी अंदर घुसकर एक बड़े सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें रूस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानिए, इस हमले की विस्तृत रिपोर्ट :
 

 हमले में 4 रूसी फाइटर जेट क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए

यूक्रेन ने रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र में स्थित शागोल एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। यह एयरबेस यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,700 से 1,800 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हमले में 4 रूसी फाइटर जेट क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं। नष्ट हुए विमानों में रूस के सबसे आधुनिक Su-57 (5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर) और Su-34 (फाइटर-बॉम्बर) शामिल हैं। Su-57 रूस का सबसे महंगा और आधुनिक लड़ाकू विमान है। रूस के पास इनकी संख्या बहुत सीमित है।

रूस के अंदर सबसे गहरे हमलों में से एक

एक विमान की कीमत करोड़ों डॉलर में है। यूक्रेन के 'अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस' ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के घातक ड्रोन्स (जैसे 'Liutyi' ड्रोन) का इस्तेमाल किया, जो रूसी हवाई सुरक्षा को चकमा देकर इतनी गहराई तक पहुंचने में सफल रहे। यह युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस के अंदर सबसे गहरे हमलों में से एक माना जा रहा है।

यूक्रेन अब रूस के उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां... 

यह हमला रूस के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान है। इतनी दूरी पर स्थित सुरक्षित बेस पर हमला होना रूस की एयर डिफेंस सिस्टम (S-400/S-500) की विफलता की ओर इशारा करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिया था कि यूक्रेन अब रूस के उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां से यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए जाते हैं।
इस हमले का मुख्य उद्देश्य रूस की 'लॉजिस्टिक' और 'हवाई मारक क्षमता' को कमजोर करना है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभी तक नुकसान के सटीक आंकड़ों पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन रूसी सोशल मीडिया और सैन्य ब्लॉगर्स ने इस हमले की पुष्टि की है।
Edited By : Chetan Gour
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