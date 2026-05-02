Russia-Ukraine War : जब‍ यूक्रेन ने किया था रूस के बड़े सैन्य हवाई अड्डे पर हमला, जानिए इस सर्जिकल स्ट्राइक की विस्तृत रिपोर्ट

Russia-Ukraine War News : रूस-यूक्रेन युद्ध (24 फरवरी 2022 से शुरू) 2 मई 2026 तक लगभग 1163 दिन (4 वर्ष से अधिक) पुराना हो चुका है। यह संघर्ष अभी भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक नया और विनाशकारी मोड़ ले लिया है। 25 अप्रैल 2026 को यूक्रेन ने रूसी सीमा के काफी अंदर घुसकर एक बड़े सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें रूस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानिए, इस हमले की विस्तृत रिपोर्ट :

हमले में 4 रूसी फाइटर जेट क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए

रूस के अंदर सबसे गहरे हमलों में से एक

यूक्रेन अब रूस के उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां...

इस हमले का मुख्य उद्देश्य रूस की 'लॉजिस्टिक' और 'हवाई मारक क्षमता' को कमजोर करना है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभी तक नुकसान के सटीक आंकड़ों पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन रूसी सोशल मीडिया और सैन्य ब्लॉगर्स ने इस हमले की पुष्टि की है।

Edited By : Chetan Gour