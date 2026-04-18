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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: वॉशिंगटन , शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (09:41 IST)

अमेरिका ने रूसी तेल पर दी बड़ी छूट, भारत के लिए क्या हैं मायने?

crude oil
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को तेल पर बड़ी राहत देते हुए सभी देशों को समुद्र में रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति दे दी। यह छूट लगभग एक महीने के लिए है। इस फैसले से भारत समेत सभी देशों को बड़ी राहत मिली है। दो दिन पहले ही ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने छूट देने से इनकार कर दिया था। ALSO READ: हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस: ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी पर दी बड़ी चेतावनी
 
ट्रेजरी विभाग ने शुक्रवार देर रात अपनी वेबसाइट पर यह लाइसेंस जारी किया। इसमें कहा गया है कि 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में लदे रूसी तेल पर लागू प्रतिबंध से छूट को अब 16 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि जो तेल पहले से जहाजों में लोड हो चुका है, उसे वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी।

क्या है फैसले के भारत के लिए मायने

भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। रूस से आने वाला कच्चा तेल भारत के लिए सस्ता और सुलभ है। अमेरिका के इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, जिससे भारत के रिफाइनरियों को कच्चा तेल मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर अमेरिका इस छूट को नहीं बढ़ाता, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो जाती, जिससे कीमतों में भारी उछाल आने का डर था।
 

इन 3 देशों को नहीं मिली राहत

यह लाइसेंस वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रशासन के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसमें ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े लेन-देन शामिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि कोई भी देश रूस से तो तेल खरीदी कर सकेगा लेकिन 3 देशों को छूट नहीं मिलेगी।
 
बेसेंट ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि ईरानी छूट की वजह से लगभग 140 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंच पाया और युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव को कम करने में मदद मिली।
edited by : Nrapendra Gupta 
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